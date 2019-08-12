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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.08.2019 - 18:37, Son Güncelleme:

ÖSYM takvimine göre YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman?

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ÖSYM takvimine göre YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman?

Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı 2019 YKS'de tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yerleştirme sonuçlarının ardından, lisans veya ön lisans programlarına yerleşemeyen öğrenciler ikinci tercih sürecini beklemeye başladı. YKS ek tercih döneminde şansını bir kez daha deneyecek olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman? İşte, o konu hakkında bilgiler.

Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, yükseköğrenim programlarında boş kontenjanların açıklanması sonrası, YKS ek tercih süreci başlayacak. Hayallerindeki üniversitede eğitim almak isteyen adaylar, umutlarını YKS ikinci tercihlerine çevirerek, konu hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı. Peki, 2019 YKS ikinci tercihler ne zaman? Üniversite ek yerleştirme tarihi açıklandı mı? İşte, ek tercih sürecine dair detaylar.

EK YERLEŞTİRME SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 7-14 ağustos tarihlerinde alınmış, tercih sonuçları ise 31 Ağustos'ta duyurulmuştu. Ek tercihler ise 14-20 Eylül tarih aralığında gerçekleştirmişti. Bu bilgiler baz alındığında YKS ek tercih sürecinin ağustos ayının son haftalarında başlatılması bekleniyor.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

EK YERLEŞTİRME TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

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