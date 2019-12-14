ÖSYM takvimine göre 2020 DGS başvuruları ne zaman? İşte 2020 DGS sınav tarihi

Her sene ÖSYM tarafından düzenlenen DGS sınavına yönelik bilgiler, öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2020 DGS sınavı başvuru kılavuzuna göre işlemlerini yapacak olanlar, şimdiden sınavın tarihine yoğunlaştı. Peki, DGS sınavı ne zaman hangi tarihte? İşte, DGS sınav başvuru tarihleri ve sınav takvimi.

2020 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM takvimine göre DGS başvuruları 13-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Başvuru tarihlerini kaçıranlar, geç başvuruyu 2 Haziran'da yapabilecek. DGS sınavı başvuru kılavuzuna göre öğrenciler başvuru işlemlerini gerçekleştirecek.

DGS SINAVI NE ZAMAN HANGİ TARİHTE?

2 yıllık programlardan 4 yıllık lisans programlarına geçmek için öğrencilerin gireceği DGS 2020 sınavı, bu yıl 5 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 29 Temmuz'da öğrenilebilecek. Sınav sonuçları ÖSYM 'nin internet sitesinden duyurulacak.

DGS'YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Dikey Geçiş Sınavı DGS` ye giriş sayısı açısından herhangi bir sınırlama yapılmamaktadır. Sınavı kazanmış bir öğrenci isterse daha sonra yine sınava başvuruda bulunabilmektedir ancak 2011 yılında değişen yönetmeliğe göre öğrencilerden puan kesintisi yapılmaktadır.