ÖSYM sonuç tarihi verdi: DGS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS (Dikey Geçiş Sınavı) 81 il ve 88 sınav merkezinde tamamlandı. Sınav telaşını geride bırakan adaylar şimdi DGS soruları ve cevaplarının yayımlanmasını bekliyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, sorular ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanır? İşte, 2019 DGS ile ilgili merak edilenler ve yanıtları
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine geçiş yapmalarına olanak tanıyan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 30 Haziran Pazar günü saat 12.45’te sona erdi. Sayısal ve sözel bölümden oluşan DGS’de adaylara 120 soru için 150 dakika verildi. ÖSYM’nin bu yıl için belirlediği takvime göre, sonuçlar 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.
SORULAR VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?
ÖSYM, DGS soruları ve cevap anahtarı için resmi bir açıklamada bulunmadı ancak geçtiğimiz yıl soru-cevap duyurusu sınav tarihinden 3 gün sonra yapılmıştı. Bu nedenle 30 Haziran tarihli DGS'nin soru ve cevaplarının 3 Temmuz'da erişime açılması bekleniyor.
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