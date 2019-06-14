ÖSYM sınav giriş belgesi renkli mi olacak?
ÖSYM giriş belgeleri, sınava saatler kala yüz binlerce öğrencinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. ÖSYM giriş belgesinin renkli olup olmaması durumunda sınav merkezlerine giriş yapıp yapamayacağını merak eden yüz binlerce kişi, herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İşte, ÖSYM giriş belgesi hakkında detaylı bilgiler
ÖSYM giriş belgesi renkli mi olacak sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, ÖSYM giriş belgesi renkli ya da renksiz olabilir mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ÖSYM GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLABİLİR Mİ?
Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.
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