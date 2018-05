ÖSYM, KPSS başvuru ücretlerini açıkladı.. KPSS başvuruları nasıl yapılacak?

Uzun zamandır hazırlıklarına devam eden vatandaşların merakla beklediği KPSS 2018 için başvuru süreci başladı. On binlerce kişinin başvuruda bulunacağı ve neticesinde sınava dahil olacağı KPSS'de Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinde bulunan fotoğrafları eski olan vatandaşlar, ÖSYM'nin başvuru merkezleri üzerinden işlemlerini tamamlayacak. Peki, KPSS başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte, ÖSYM AİS şifresi olmadan E Devlet üzerinden de kolayca gerçekleştirebileceğiniz KPSS başvurusu hakkında detaylı bilgiler

ÖSYM'den 'KPSS başvuru ücreti' açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer, "KPSS, ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlar arasında en büyük katılımın olduğu bir sınav. Sınav başvuru ücretlerinde 2017 yılına göre bir değişiklik yapmadık." dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) en büyük katılımlı sınav olduğunu belirterek, buraya başvuru ücretlerinde geçen yıla göre bir değişikliğin yapılmadığını bildirdi.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KPSS lisans başvurularının bugünden itibaren alınmaya başlandığını anımsatarak, bunun 21 Mayıs'a kadar süreceğini 6 Haziran'ın ise geç başvuru günü olarak belirlendiğini ifade etti.

Tüm adaylar için zorunlu olan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Testi'nin 22 Temmuz'da sabah oturumunda yapılacağını anlatan Özer, Eğitim Bilimleri Testi'nin aynı gün öğleden sonra oturumunda, Alan Bilgisi Testlerinin 28-29 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) ise 5 Ağustos'ta uygulanacağını aktardı.

Buna göre, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınavlarına başvuru ücreti 60'ar lira, alan bilgisi sınavlarına başvuru ücreti ise 40'ar lira olacak.

e-YDS sınavları da ÖABT kapsamında değerlendirilebilecek

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer, ÖABT kapsamında alan sınavı yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda öğretmen atamalarında, 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) İlkbahar Dönemi ve e-YDS sonuçlarından oluşturulan KPSS puan türü kullanılacağını belirterek, "Bu yıl ilk kez ÖSYM tarafından elektronik olarak uygulanacak Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça e-YDS sonuçları da ÖABT kapsamında değerlendirilebilecek." dedi.

KPSS başvurusu, aday başvuru formu ile alınmaya başlandı. Memuriyet hayalini gerçekleştirmek isteyen binlerce kişinin başvuruda bulunacağı KPSS 2018, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi veya başvuru merkezleri aracılığıyla kolayca gerçekleştirilebilecek. Peki, KPSS başvurusu nasıl yapılır? İşte, 10 Mayıs Perşembe günü başlayan KPSS 2018 başvurusu hakkında aday başvuru formu ve banka ücreti hakkında detaylı bilgiler

SINAVDA HANGİ TESTLER UYGULANACAK?

Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacaktır. Sınavda uygulanacak testler aşağıda gösterilmiştir.



Sınavda adaylar cevaplarını, cevap kâğıdında ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevap kâğıdı yerine soru kitapçığına yapılan işaretler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.



ÖABT’de yer alan yabancı dil sınavlarına ait sorular ilgili dilde hazırlanacaktır.

“28-29 Temmuz 2018” tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi Sınavları oturumlarında, adaylar başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacaklardır.



28 Temmuz 2018 tarihinde Sabah Oturumuna katılacak adaylar, saat 10.15’te sınava başlayacaklardır. Bu adaylara bu oturumdaki tüm testler için cevap alanı bulunan cevap kâğıdı verildikten sonra ilk olarak Kamu Yönetimi Testinin soru kitapçığı verilecek, bu test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra Kamu Yönetimi Testinin soru kitapçığı adaylardan toplanacak ve Uluslararası İlişkiler Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test için verilen cevaplama süresi de tamamlandıktan sonra Uluslararası İlişkiler Testinin soru kitapçığı toplanacak ve son olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testinin soru kitapçığı adaylara verilecektir.



28 Temmuz 2018 tarihinde Öğleden Sonra Oturumuna katılacak adaylar, saat 14.45’te sınava başlayacaklardır. Bu adaylara bu oturumdaki tüm testler için cevap alanı bulunan cevap kâğıdı verildikten sonra ilk olarak Hukuk Testinin soru kitapçığı verilecek, bu test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan

sonra Hukuk Testinin soru kitapçığı adaylardan toplanacak ve İktisat Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test için verilen cevaplama süresi de tamamlandıktan sonra İktisat Testinin soru kitapçığı toplanacak ve son olarak Maliye Testinin soru kitapçığı adaylara verilecektir.



29 Temmuz 2018 tarihinde Sabah Oturumuna katılacak adaylar, saat 10.15’te sınava başlayacaklardır. Bu adaylara bu oturumdaki tüm testler için cevap alanı bulunan cevap kâğıdı verildikten sonra ilk olarak İşletme Testinin soru kitapçığı verilecek, bu test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra İşletme

Testinin soru kitapçığı adaylardan toplanacak ve Muhasebe Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test için verilen cevaplama süresi de tamamlandıktan sonra Muhasebe Testinin soru kitapçığı toplanacak ve son olarak İstatistik Testinin soru kitapçığı adaylara verilecektir.



28-29 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak alan sınavları oturumlarında her test için ayrı bir soru kitapçığı, tek cevap kâğıdı kullanılacaktır. Adaylar kendilerine verilen her soru kitapçığının “soru kitapçık numarasını” cevap kâğıdının ilgili alanına kodlayacaktır. Her test için tanınan cevaplama süresi, ilgili testin soru kitapçığı dağıtılıp salon başkanının “Sınav başlamıştır.” dediği andan itibaren hesaplanacaktır. Bir test için tanınan süre bittiğinde ilgili teste ait soru kitapçıkları toplanacak bir sonraki teste ait soru kitapçıkları adaylara dağıtılacaktır. Bu sınav evrakı toplama ve dağıtım işlemleri sırasında adayların sınav salonundan dışarı çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan çıkan bir aday tekrar sınav salonuna kesinlikle alınmayacaktır.