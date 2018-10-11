ÖSYM işlem takvimi KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
7 Ekim 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 9 Ekim 2018 tarihinde erişime açıldı. Memur adayları şimdi KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarihi internet üzerinden araştırıyor. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamudaki ortaöğretim mezunu kadrolar için 9 Ekim’de düzenlenen KPSS sonuçlarının tarihi ÖSYM’nin takvimiyle duyuruldu. Adaylar, ortaöğretim düzeyindeki KPSS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM işlem takvimine göre, KPSS ortaöğretim sınavının değerlendirme sonuçları 9 Kasım Perşembe günü duyurulacak. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen sınav, 81 ilde yapıldı. KPSS'de tüm adaylar, 7 Ekim Pazar günü saat 10.15’te başlayan oturumda genel yetenek ve genel kültür testlerini cevapladı.
KPSS SINAVININ GEÇERSİZ OLACAĞI DURUMLAR
Sınav süresince adayların; konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları, kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kağıdında/sınav kitapçığında işaretleme yapmaya devam etmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
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