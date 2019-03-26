YDS soru ve cevapları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı!
YDS soru ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Yüzde 10'luk bir kısmı kamuoyunun erişimine açan ÖSYM, soru ve cevapların tamamını ise AİS girişi ile 10 gün süreyle açık tutacak. İşte, YDS soruları ve cevapları hakkında bazı bilgiler
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2019-YDS/1) soruları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM, resmi sayfası ve Twitter hesabı üzerinden adayları bilgilendirdi. YDS/1 24 Mart Pazar günü gerçekleşmişti. Soru- cevap duyurusu ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
24 Mart 2019 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2019-YDS/1) Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 26 Mart 2019 tarihinde saat 14.45'ten itibaren erişilebilecekler. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından düzenlenen ve 111 bin 458 adayın başvurduğu YDS, 41 il merkezinde gerçekleştirildi. 2019 ÖSYM sınav takvimine göre YDS sonuçları, 19 Nisan 2019 tarihinde erişime açılacak.
YDS HANGİ DİLLERDEN YAPILIYOR?
YDS İlkbahar Dönemi Sınavı, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunanca dillerinden, Sonbahar Dönemi Sınavı ise sadece Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusçadan yapılacak.
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