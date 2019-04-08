ÖSYM duyurdu: MSÜ sonuçları o tarihte açıklanacak!
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev almak isteyen gençlerin katılım gösterdiği MSÜ sınavının ardından gözler sonuç aşamasına çevrildi. MSÜ sınav sonuçları konusunda ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya odaklanan öğrenciler, bu aşamanın sona ermesinin ardından TYT ve AYT'ye odaklanacak. Peki, ÖSYM'nin belirlediği takvime göre MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Harp okullarında eğitim görerek Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer almak isteyen gençlerin katılım gösterdiği MSÜ sınavının ardından gözler sonuç ekranına çevrildi. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'nin yayımladığı sonuç açıklama takvimi
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi'nin Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın ardından gözler MSÜ'ye çevrilmişti. ÖSYM, MSÜ sonuçları konusunda önemli bir açıklama yaptı. ÖSYM'nin sonuç açıklama takvimine göre MSÜ sonuçları 26 Nisan tarihinde erişime açılacak.
MSÜ sınavının soru ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.
SONRAKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
2019-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini ve ikinci seçim aşamalarına katılacakları tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.
2019-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 29 Nisan 2019 - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.
Adaylar Harp Okulları için;
- Kara Harp Okulu (KHO),
- Deniz Harp Okulu (DHO),
- Hava Harp Okulu (HHO),
- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)
Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),
- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),
- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),
- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)
- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir. 23ncü sayfa “f.” maddesindeki şartları sağlamayan adayların tercih etmemesi gerekmektedir.)
tercihi yapabilecektir.
HANGİ OKUL İÇİN HANGİ PUAN İSTENECEK?
Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.
2’nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;
2’nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü
KHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
DHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı
HHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı
Kara Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı
Deniz Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı
Hava Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı
Bando Asb.MYO: 2019-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan
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