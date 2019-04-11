ÖSYM duyurdu: MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Askeri öğrenci alımı için geçtiğimiz günlerde ÖSYM aracılığıyla sınav gerçekleştiren Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), sonuçlar için değerlendirmelerini sürdürüyor. Harp okulları öğrenci alımı için MSÜ sınav sonuçlarını merakla bekleyen öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında en net bilgiler
MSÜ sınav sonuçları için merakla beklenen tarih belli oldu. Bünyesinde yer alan sınavların ne zaman açıklanacağını takviminde duyuran ÖSYM, MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe de yer verdi. İşte, MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sınava dair bazı bilgiler
MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin, bünyesinde gerçekleştirdiği sınavlar için yayımladığı takvimde yer alan MSÜ, herhangi bir değişiklik olmaması halinde 26 Nisan tarihinde erişime açılacak.
ASKERİ OKUL TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Askeri okul tercihlerini 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında erişime açacak olan Milli Savunma Bakanlığı, bu aşamada tercihlerini gerçekleştirmeyen vatandaşların ikinci aşamaya çağrılmayacağını aktardı.
HANGİ OKUL İÇİN HANGİ PUAN İSTENECEK?
Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.
2’nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;
2’nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü
KHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
DHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı
HHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı
Kara Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı
Deniz Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı
Hava Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı
Bando Asb.MYO: 2019-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan
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