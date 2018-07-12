KPSS sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı... İşte 2018 KPSS sınavı tarihleri

KPSS Lisans Eğitim Bilimleri sınava giriş belgeleri açıklandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen binlerce adayın katılacağı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav tarihleri ÖSYM'nin sitesinde açıklanmıştı. Buna göre, 2018 KPSS 22 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Sınava giriş belgesi ise ÖSYM'nin resmi sitesinden erişime açıldı. Yapılan duyuruda;



“22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018- KPSS Lisans Eğitim Bilimleri adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 16.30’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. 2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.” İfadeleri kullanıldı.

A VE B GRUBU KADROLAR

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacaklar içindir.



B Grubu Kadrolar ise kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KPSS TARİHLERİ

2018-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)



Sınav Tarihi: 22.07.2018

Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018

Sonuç günü: 31.08.2018



2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün



Sınav Tarihi: 28.07.2018

Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018

Sonuç günü: 31.08.2018



2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün



Sınav Tarihi: 29.07.2018

Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018

Sonuç günü: 31.08.2018



2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)



Sınav Tarihi: 05.08.2018

Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018

Sonuç günü: 31.08.2018



2018-KPSS Ortaöğretim



Sınav Tarihi: 07.10.2018

Başvuru tarihi: 03.07.2018 – 19.07.2018

Sonuç günü: 08.11.2018



KPSS 2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)



Sınav Tarihi: 09.12.2018

Başvuru tarihi: 09.10.2018 – 17.10.2018

Sonuç günü: 04.01.2019