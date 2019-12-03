ÖSYM duyurdu: 2019 İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2019-Kaymakamlık Sınav sonuçlarının açıklandığını resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. 09.11.2019 tarihinde gerçekleşen Kaymakamlık sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden erişime açıldı.
9 Kasım 2019 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına (2019 Kaymakamlık) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=5869 adresi üzerinden T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilirler.
KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇ SORGULAMA SAYFASI
2019-Kaymakamlık Sınav Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/zdBG0530Nx pic.twitter.com/SX3gBk7fsG— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) December 3, 2019
2019- Kaymakamlık Sınavı Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı
09 Kasım 2019 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2019-Kaymakamlık) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 03 Aralık 2019 tarihinde saat 16.45'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.
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