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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.06.2019 - 20:05, Son Güncelleme:

ÖSYM duyurdu: 2019 DGS soru ve cevap anahtarı yayımlandı!

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ÖSYM duyurdu: 2019 DGS soru ve cevap anahtarı yayımlandı!

30 Haziran Pazar günü 81 ilde gerçekleştirilen, 2019 DGS'nin (Dikey Geçiş Sınavı) sona ermesinin ardından, soru ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı. Sınava katılım sağlayan adaylar, DGS soru ve cevaplarına kurumun internet sitesi üzerinden erişim sağlıyorlar. İşte, ÖSYM'nin konuyla yaptığı o açıklama ve 2019 DGS soru ve cavap anahtarıyla ilgili detaylar.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine geçiş yapmalarına olanak tanıyan Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran Pazar günü saat 12.45’te sona erdi. Adaylar 120 soruya kendilerine verilen 150 dakika cevap aradı. Sınav sonrası gözler soru ve cevap anahtarına çevrilmişken, konuya dair açıklama ÖSYM'den geldi. ÖSYM, 2019 DGS soru ve cevap anahtarının adayların erişimine açıldığını duyurdu. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, DGS sonuçları ve soru-cevap anahtarıyla ilgili bilgiler.

30 Haziran 2019 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2019-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Haziran 2019 tarihinde saat 14.10’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

DGS SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

30 Haziran'da tamamlanan, sayısal ve sözel bölümden oluşan DGS’de adaylara 120 soru için 150 dakika verildi. ÖSYM’nin bu yıl için belirlediği takvime göre, sonuçlar 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

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