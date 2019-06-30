ÖSYM duyurdu: 2019 DGS soru ve cevap anahtarı yayımlandı!
30 Haziran Pazar günü 81 ilde gerçekleştirilen, 2019 DGS'nin (Dikey Geçiş Sınavı) sona ermesinin ardından, soru ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı. Sınava katılım sağlayan adaylar, DGS soru ve cevaplarına kurumun internet sitesi üzerinden erişim sağlıyorlar. İşte, ÖSYM'nin konuyla yaptığı o açıklama ve 2019 DGS soru ve cavap anahtarıyla ilgili detaylar.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine geçiş yapmalarına olanak tanıyan Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran Pazar günü saat 12.45’te sona erdi. Adaylar 120 soruya kendilerine verilen 150 dakika cevap aradı. Sınav sonrası gözler soru ve cevap anahtarına çevrilmişken, konuya dair açıklama ÖSYM'den geldi. ÖSYM, 2019 DGS soru ve cevap anahtarının adayların erişimine açıldığını duyurdu. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, DGS sonuçları ve soru-cevap anahtarıyla ilgili bilgiler.
30 Haziran 2019 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2019-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Haziran 2019 tarihinde saat 14.10’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
DGS SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
30 Haziran'da tamamlanan, sayısal ve sözel bölümden oluşan DGS’de adaylara 120 soru için 150 dakika verildi. ÖSYM’nin bu yıl için belirlediği takvime göre, sonuçlar 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.
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