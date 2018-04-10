ÖSYM DİB MBSTS soruları ve cevaplarını erişime açtı

ÖSYM, resmi sayfası üzerinden yaptığı açıklamayla DİB MBST sınavı soruları ve cevaplarının yayımlandığını duyurdu. Soru- cevap duyurusuyla birlikte sonuç araştırmaları da yoğunlaştı. 7 Nisan 2018 tarihinde yapılan MBSTS sonuçlarının açıklanacağı 2018 iş takviminde yer alıyor. Bu yılın takvimine göre, 2018 DİB MBSTS sonuçları 3 Mayıs 2018 tarihinde erişime açılacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada;

“7 Nisan 2018 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2018-DİB-MBSTS) Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 10 Nisan 2018 tarihinde saat 10.00’dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

2018-DİB-MBSTS Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

2018-DİB-MBSTS sınavında , yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) bulunmamaktadır.” İfadeleri kullanıldı.

DİB M