ÖSYM DGS tarihinin değiştiğini duyurdu – Sınav ne zaman?

ÖSYM’nin yıl içerisinde gerçekleştirdiği pek çok sınavdan biri olan DGS’nin tarihinde güncellemeye gidildi. Adaylar, "DGS Adaylarının Dikkatine!" başlıklı duyuruyla bilgilendirildi. ÖSYM’nin resmi sayfası üzerinden yapılan açıklamada;

“8 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı (2018-DGS) sınav tarihi, 21 Temmuz 2018 olarak değiştirilmiş olup sınav takvimi bu doğrultuda güncellenmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merkezi tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 21 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. DGS'ye başvurular ise 16-24 Mayıs 2018 tarihleri arasında adaylar tarafından ÖSYM'ye yapılacak. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2018 DGS sonuçları ise 16 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. Ayrıca kesin olmamakla beraber adayların bu yılda geçen yıllarda olduğu gibi 20 tercih hakkının olacağı öngörülüyor.

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