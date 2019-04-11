ÖSYM DGS takvimini paylaştı – 2019 DGS ne zaman?
ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili takvimi paylaştı. Üniversite eğitimlerini iki yıldan dört yıla uzatma şansını sağlayan DGS başvuruları nisan ayında gerçekleşecek. Peki, 2019 ön lisans mezunlarını ilgilendiren DGS başvuruları ne zaman alınacak, sınav ne zaman yapılacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2019 için başvuru tarih aralıkları belli oldu. Belirlenen tarihin gelmesiyle birlikte başvuru işlemleri ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM büroları aracılığı ile gerçekleştirilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2019 için başvurular 26 Nisan - 8 Mayıs tarihleri arasında alınacak.
Bu yıl Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak. DGS sonuçları ise ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.
DGS'YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.
Dikey Geçiş Sınavı DGS` ye giriş sayısı açısından herhangi bir sınırlama yapılmamaktadır. Sınavı kazanmış bir öğrenci isterse daha sonra yine sınava başvuruda bulunabilmektedir ancak 2011 yılında değişen yönetmeliğe göre öğrencilerden puan kesintisi yapılmaktadır.
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