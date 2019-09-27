ÖSYM ALES sonuçlarını ne zaman açıklayacak? ALES/2 için tarih belli oldu!
22 Eylül Pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tamamlanan ALES/2 sınavının ardından, cevap anahtarı geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Soru ve cevap anahtarını görüntüleyen adayların gündemine şimdi de sonuç tarihi gelmeye başladı. Lisans eğitimine katılacak olan adaylar, heyecanla ALES sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bekliyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
"2019 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu adaylar tarafından araştırılırken, ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. Bu sene ikinci kez düzenlenen ALES sınav sonuçları, kurumun internet sitesi üzerinden ilan edilecek. İşte, ALES sonuçları hakkında merak edilen bilgiler.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-ALES/2'nin sonuçları, 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar internetten ilan edilecek, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacak.
SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
ALES SINAVININ DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
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