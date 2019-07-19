ÖSYM ALES geç başvuru tarihini duyurdu - ALES/2 ne zaman yapılacak?
ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenecek olan ALES/2 sınavının başvurularının sona ermesinin ardından geç başvuru tarihleri adayların gündemine geldi. ÖSYM internet sitesinde yer verdiği takvimde 2019-ALES/2'nin geç başvuru tarihini duyurdu. Peki, ALES geç başvuru ne zaman? ALES/2 ne zaman yapılacak? İşte, sınava dair detaylar.
Bu sene ikinci gez yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)/2 için başvurular 9 Temmuz-17 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Başvurularını gerçekleştiremeyen adaylar için ÖSYM, geç başvuruların yapılacağı tarihi açıkladı. Adaylar, ALES geç başvurularını ‘aday işlemleri sayfası’ üzerinden gerçekleştirebilecek. İşte, ALES/2 sınavı ve geç başvuru tarihi.
ÖSYM tarafından yer alan bilgiye göre 2019- ALES/2 geç başvurusu 31 Temmuz 2019 olarak açıklandı. Geç başvuru ücreti ise 180,00 TL olarak belirlendi.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.
ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 22 Eylül 2019 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa'da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) yapılacak.
Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, ALES'e girmek gerekiyor.
SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.
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