ÖSYM Adalet Bakanlığı sınav yerlerini açıkladı! 2019-Adalet Bakanlığı Sınavları giriş belgesi sorgulama

Başvuruları daha önce alınan 2019-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-Adli Yargı) 2019-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-İdari Yargı) sınav yerleri 19 Aralık tarihinde ÖSYM'nin yaptığı duyuru ile beraber belli oldu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden alacaklar. İşte, Adalet Bakanlığı sınav giriş yerleri hakkında ayrıntılar.

ADALET BAKANLIĞI SINAV YERİ SORGULAMA

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI İLE İLGİLİ ÖSYM'DEN UYARI

29 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-Adalet Bakanlığı Sınavlarında; Sabah oturumu için; Adli Yargı testini alacak olan adaylar saat 10:00’dan diğer tüm adaylar ise saat 11:00’den sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Öğleden sonra oturumu için ise Adli Yargı-Avukat testi alacak adaylar 15:30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

SINAV NASIL OLACAK?

Tüm adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testini cevaplamak zorundadır. Bu testte 65 soru bulunacak cevaplama süresi 80 dakika olacaktır.

Adaylara, başvurudaki sınav tercihlerine uygun kitapçık verilecektir. Bu test/testlerde yer alan 35’er soru için cevaplama süresi 50’şer dakika olacaktır.

Adaylara sabah oturumu için tek cevap kâğıdı, öğleden sonra oturumu için tek cevap kâğıdı verilecektir. Cevap kâğıtları, her adayın cevaplayacağı son testin cevaplama süresi tamamlandıktan sonra adaylardan toplanacaktır.

Tüm adayların, Sınava Giriş Belgelerinde yazılı “Sınav Saati”nden en az 1 saat önce sınava girecekleri binanın önünde hazır bulunmaları zorunludur