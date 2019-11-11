ÖSYM 2020 sınav takvimi yayımlandı mı? ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 2020 yılında yapılacak sınavların tarihleri, söz konusu sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca aday tarafından merakla araştırılıyor. Peki, ÖSYM 2020 sınav takvimi yayımlandı mı? ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak?
2020'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) gibi sınavlara katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, şimdiden sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. İşte, 2020 ÖSYM sınav takvimi hakkında bilgi...
YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS gibi farklı kategorilerde pek çok sınavı farklı oturumlarda organize eden ÖSYM'nin 2020 takvimi henüz yayımlanmadı.
Geçmiş yıllardaki bilgiler göz önüne alındığında ÖSYM 2020 sınav takviminin 2019'un kasım ya da aralık ayı içinde adayların bilgisine sunulacağı tahmin ediliyor.
Konuya ilişkin ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiği taktirde haberimizde yer vereceğiz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle