ÖSYM 2018 sınav takvimi | KPSS-YKS-ALES-DGS başvuru ve sınav tarihleri

Her yıl olduğu gibi bu yılda hayallerini gerçekleştirmek ve düşledikleri hayata bir adım daha yaklaşmak için sınava girecek milyonlarca adayın gözü kulağı ÖSYM'den gelecek haber ve duyurularda. ÖSYM 2018 sınav takvimini açıkladı. 2018'de yapılacak olan YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS, e-YDS, EKPSS, İSG, TUS tarihleri belli oldu. İşte ÖSYM'nin 2018 yılı sınav takvimi...
Devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışmak isteyen yüzbinlerce kişi KPSS'ye girmek için gün sayıyor. Binlerce memur adayının merakla beklediği 2018 KPSS'nin başvuruları ise henüz başlamadı. Sınava hazırlıklarını sürdüren memur adayları, sınavın ne zaman yapılacağını ve KPSS 2018 başvuru tarihlerini araştırmaya devam ediyor. İşte 2018’de düzenlenecek tüm KPSS tarihleri ve başvuru süreçlerine dair önemli detaylar...
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.
2018-KPSS Ortaöğretim
Sınav Tarihi: 07 Ekim 2018
Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2018/ 19 Temmuz 2018
Sonuç Tarihi: 08 Kasım 2018
2018-KPSS Ön Lisans
Sınav Tarihi: 04 Kasım 2018
Başvuru Tarihi: 28 Ağustos 2018/ 12 Ekim 2018
Sonuç Tarihi: 29 Kasım 2018
2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)
Sınav Tarihi: 09 Aralık 2018
Başvuru Tarihi: 09 Ekim 2018/ 17 Ekim 2018
Sonuç Tarihi: 04 Ocak 2019
2018-EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)
Sınav Tarihi: 22 Nisan 2018
Başvuru Tarihi: 06 Şubat 2018/ 21 Şubat 2018
Sonuç Tarihi: 17 Mayıs 2018
2018-ALES İlkbahar Dönemi
Sınav Tarihi: 06 Mayıs 2018
Başvuru Tarihi: 07 Mart 2018/ 15 Mart 2018
Sonuç Tarihi: 07 Haziran 2018
2018-ALES Sonbahar Dönemi
Sınav Tarihi: 18 Kasım 2018
Başvuru Tarihi: 19 Eylül 2018/ 27 Eylül 2018
Sonuç Tarihi: 20 Aralık 2018
2018-YDS İlkbahar Dönemi
Sınav Tarihi: 01 Nisan 2018
Başvuru Tarihi: 07 Şubat 2018/ 15 Şubat 2018
Sonuç Tarihi: 26 Nisan 2018
2018-YDS Sonbahar Dönemi
Sınav Tarihi: 09 Eylül 2018
Başvuru Tarihi: 18 Temmuz 2018/ 26 Temmuz 2018
Sonuç Tarihi: 04 Ekim 2018
2018-TUS 1. Dönem
Sınav Tarihi: 25 Şubat 2018
Başvuru Tarihi: 11 Ocak 2018/ 18 Ocak 2018
Sonuç Tarihi: 15 Mart 2018
2018-TUS 2. Dönem
Sınav Tarihi: 12 Ağustos 2018
Başvuru Tarihi: 28 Haziran 2018/ 05 Temmuz 2018
Sonuç Tarihi: 11 Eylül 2018
e-YDS 2018/2 İngilizce
Sınav Tarihi: 10 Şubat 2018
Başvuru Tarihi: 17 Ocak 2018/ 01 Şubat 2018
Sonuç Tarihi: 10 Şubat 2018
e-YDS 2018/3 İngilizce
Sınav Tarihi: 10 Mart 2018
Başvuru Tarihi: 14 Şubat 2018/ 01 Mart 2018
Sonuç Tarihi: 10 Mart 2018
e-YDS 2018/4 İngilizce
Sınav Tarihi: 28 Nisan 2018
Başvuru Tarihi: 16 Mart 2018/ 19 Nisan 2018
Sonuç Tarihi: 28 Nisan 2018
YGS yerine bu yıl ilk kez uygulanacak olan YKS başvuruları ÖSYM tarafından alınacak. Üniversiteye giriş sınavı olarak uygulanacak olan YKS ve TYT, Haziran ayının sonunda gerçekleştirilecek. Peki, YKS başvurusu ne zaman yapılabilecek? İşte, üniversite hayali kuran öğrencilerin merakla beklediği YKS başvurusu ve sınav hakkında merak edilen bazı detaylar...
1. Oturum (TYT)
Sınav Tarihi: 23 Haziran 2018
Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018
Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018
2.Oturum
Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018
Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018
Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018
YKS Yabancı Dil Oturumu
Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018
Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018
Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018
Sınav Tarihi: 08 Temmuz 2018
Başvuru Tarihi: 16 Mayıs 2018/ 24 Mayıs 2018
Sonuç Tarihi: 02 Ağustos 2018
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