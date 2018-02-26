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    ÖSYM 2018 sınav takvimi | KPSS-YKS-ALES-DGS başvuru ve sınav tarihleri

    Hürriyet Haber
    26.02.2018 - 16:48 | Son Güncelleme:

    ÖSYM 2018 sınav takvimi belli oldu. Milyonlarca adayın gireceği YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS, e-YDS, EKPSS, TUS ait başvuru ve sınav tarihleri yayınlandı. Peki ÖSYM'nin 2018 sınav takvimi nasıl? 2018 yılında KPSS ve ALES başvuruları ne zaman yapılacak? 2018 YKS başvuruları ne zaman?

    Her yıl olduğu gibi bu yılda hayallerini gerçekleştirmek ve düşledikleri hayata bir adım daha yaklaşmak için sınava girecek milyonlarca adayın gözü kulağı ÖSYM'den gelecek haber ve duyurularda. ÖSYM 2018 sınav takvimini açıkladı. 2018'de yapılacak olan YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS, e-YDS, EKPSS, İSG, TUS tarihleri belli oldu. İşte ÖSYM'nin 2018 yılı sınav takvimi...

    KPSS - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

    Devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışmak isteyen yüzbinlerce kişi KPSS'ye girmek için gün sayıyor. Binlerce memur adayının merakla beklediği 2018 KPSS'nin başvuruları ise henüz başlamadı. Sınava hazırlıklarını sürdüren memur adayları, sınavın ne zaman yapılacağını ve KPSS 2018 başvuru tarihlerini araştırmaya devam ediyor. İşte 2018’de düzenlenecek tüm KPSS tarihleri ve başvuru süreçlerine dair önemli detaylar...

    Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

    2018-KPSS Ortaöğretim

    Sınav Tarihi: 07 Ekim 2018

    Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2018/ 19 Temmuz 2018

    Sonuç Tarihi: 08 Kasım 2018

    2018-KPSS Ön Lisans

    Sınav Tarihi: 04 Kasım 2018

    Başvuru Tarihi: 28 Ağustos 2018/ 12 Ekim 2018

    Sonuç Tarihi: 29 Kasım 2018

    2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

    Sınav Tarihi: 09 Aralık 2018

    Başvuru Tarihi: 09 Ekim 2018/ 17 Ekim 2018

    Sonuç Tarihi: 04 Ocak 2019

    2018-EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)

    Sınav Tarihi: 22 Nisan 2018

    Başvuru Tarihi: 06 Şubat 2018/ 21 Şubat 2018

    Sonuç Tarihi: 17 Mayıs 2018

    ALES - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

    2018-ALES İlkbahar Dönemi

    Sınav Tarihi: 06 Mayıs 2018

    Başvuru Tarihi: 07 Mart 2018/ 15 Mart 2018

    Sonuç Tarihi: 07 Haziran 2018

    2018-ALES Sonbahar Dönemi

    Sınav Tarihi: 18 Kasım 2018

    Başvuru Tarihi: 19 Eylül 2018/ 27 Eylül 2018

    Sonuç Tarihi: 20 Aralık 2018

    YDS - Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

    2018-YDS İlkbahar Dönemi

    Sınav Tarihi: 01 Nisan 2018

    Başvuru Tarihi: 07 Şubat 2018/ 15 Şubat 2018

    Sonuç Tarihi: 26 Nisan 2018

    2018-YDS Sonbahar Dönemi

    Sınav Tarihi: 09 Eylül 2018

    Başvuru Tarihi: 18 Temmuz 2018/ 26 Temmuz 2018

    Sonuç Tarihi: 04 Ekim 2018

    TUS - TIPTA UZMANLIK SINAVI

    2018-TUS 1. Dönem

    Sınav Tarihi: 25 Şubat 2018

    Başvuru Tarihi: 11 Ocak 2018/ 18 Ocak 2018

    Sonuç Tarihi: 15 Mart 2018

    2018-TUS 2. Dönem

    Sınav Tarihi: 12 Ağustos 2018

    Başvuru Tarihi: 28 Haziran 2018/ 05 Temmuz 2018

    Sonuç Tarihi: 11 Eylül 2018

    E-YDS

    e-YDS 2018/2 İngilizce

    Sınav Tarihi: 10 Şubat 2018

    Başvuru Tarihi: 17 Ocak 2018/ 01 Şubat 2018

    Sonuç Tarihi: 10 Şubat 2018

    e-YDS 2018/3 İngilizce

    Sınav Tarihi: 10 Mart 2018

    Başvuru Tarihi: 14 Şubat 2018/ 01 Mart 2018

    Sonuç Tarihi: 10 Mart 2018

    e-YDS 2018/4 İngilizce

    Sınav Tarihi: 28 Nisan 2018

    Başvuru Tarihi: 16 Mart 2018/ 19 Nisan 2018

    Sonuç Tarihi: 28 Nisan 2018

    YKS- Yükseköğretim Kurumları Sınavı

    YGS yerine bu yıl ilk kez uygulanacak olan YKS başvuruları ÖSYM tarafından alınacak. Üniversiteye giriş sınavı olarak uygulanacak olan YKS ve TYT, Haziran ayının sonunda gerçekleştirilecek. Peki, YKS başvurusu ne zaman yapılabilecek? İşte, üniversite hayali kuran öğrencilerin merakla beklediği YKS başvurusu ve sınav hakkında merak edilen bazı detaylar...

    1. Oturum (TYT)

    Sınav Tarihi: 23 Haziran 2018

    Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

    Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

    2.Oturum

    Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018

    Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

    Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

    YKS Yabancı Dil Oturumu

    Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018

    Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

    Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

    DGS - Dikey Geçiş Sınavı

    Sınav Tarihi: 08 Temmuz 2018

    Başvuru Tarihi: 16 Mayıs 2018/ 24 Mayıs 2018

    Sonuç Tarihi: 02 Ağustos 2018

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    Etiketler: 2018 ÖSYM , ÖSYM sınav takvimi , son dakika
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