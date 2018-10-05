Östaki borusu nerede yer alıyor? Östaki borusuyla ilgili merak edilenler
Adını çokça duyduğumuz ama yerini bilmediğimiz bazı bölümler olabiliyor, östaki borusu da bunlardan biri. Östaki borusu yaklaşık 3,5–4 cm boyutlarındadır.Peki, östaki borusunun vücudumuzun hangi bölümünde yer alıyor?
Östaki borus, burnun arka kısmında bulunan ve geniz adı verilen bölge ile orta kulak arasında geçiş sağlayan bir kanaldır. Bu kanal orta kulağın hava almasını sağladığı gibi bu bölgedeki salgıların genize akması için de bir yol oluşturur.
Dış ortamdaki basınç değişikliklerinde orta kulağında buna uyum göstermesini sağlar. Kulak zarının ses titreşimlerinden ve dış basınçtan dolayı içeriye çökmemesinin sebebi de östaki borusu aracılığıyla boğazdan gelen havadır. Dış hava basıncının yüksek olduğu durumlarda kulak zarı içeriye kaçmamak için normalden daha çok zorlanır. Bu durumda zarın eski haline gelebilmesi için östaki borusundan gelen havanın basıncıyla, zara dış kulaktan gelen havanın basıncı dengelenir. Böylece kulak zarının zarar görmesi engellenmiş olur. Östaki borusu yaklaşık 3,5–4 cm boyutlarındadır. Çocuklarda düz olan bu kanal erişkinlerde bir dirsek oluşturur. Bu nedenle burundan ve genizden orta kulağa bakteri geçişi çocuklarda daha kolay olur ve çocuklar daha kolay orta kulak iltihabı geçirirler.
Östaki borusunun vücudumuzda yer aldığı kısım
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