ÖSO operasyon başlattı... Önemli noktalar YPG/PKK'dan temizlendi
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgeleri arasındaki yola hakim konumda bulunan Maaranaz ve Malikiyye köylerini, terör örgütü YPG/PKK'dan temizledi.
Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırı hattında bulunan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki ÖSO güçleri, terör unsurlarına yönelik operasyon başlattı.
Son haftalarda Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'ya yönelik terörist saldırıların düzenlendiği noktaları hedef alan operasyonda, Fırat Kalkanı Harekatı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgeleri arasında bulunan Maaranaz köyü ele geçirildi.
ÖSO, kısa süreli bir çatışmanın ardından YPG/PKK’nın çekilmek zorunda kaldığı köye hakim oldu.
İlerlemesini sürdüren ÖSO, terör örgütünün elinden Malikiye köyünü de aldı.
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine yönelik saldırılar düzenlediği köylerden Malikiyye'yi ele geçirdi.
YPG/PKK'lı teröristler, bölgedeki en büyük askeri üs konumundaki Minniğ'in Havaalanı'nın batısındaki Malikiye'den muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine sızma girişimlerinde bulunuyordu.
ÖSO’nun terör örgütüne yönelik başlattığı operasyon sürüyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle