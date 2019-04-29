Osmanlı'nın onuncu padişahı Muhteşem Süleyman kaç yıl padişahlık yapmıştır?
Batıda Muhteşem Süleyman olarak bilinen Kanunu Sultan Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre görev yapan ve en çok sefere çıkan padişahıdır. Peki, Osmanlı'nın onuncu padişahı Muhteşem Süleyman kaç yıl padişahlık yapmıştır?
1520'den 1566'daki ölümüne kadar, yaklaşık 46 yıl boyunca padişahlık yapan ve 13 kez sefere çıkan I. Süleyman, 30 Eylül 1520 tarihinde dünyaya geldi. Saltanatının toplam 10 yıl 1 ayını seferlerde geçirdi. Süleyman böylece imparatorluğun hem en uzun süre görev yapan hem en çok sefere çıkan ve de en uzun süre sefer yapan Osmanlı Sultanı olmuştur.
I. Süleyman 1520 yılında, babası I. Selim'in ölümünün ardından tahta çıktı. Batıda Belgrad, Rodos, Boğdan ve Macaristan'ın büyük kısmını imparatorluk topraklarına kattı. 1529 yılında Viyana'yı kuşatsa da çeşitli sebeplerden ötürü bu kuşatma başarısızlıkla sonuçlandı. Doğuda, Safevîlerleyapılan savaşlar sonrasında Orta Doğu'nun büyük kısmını ele geçirdi. Afrika'da imparatorluğun sınırları Cezayir'e kadar uzanırken; Osmanlı Donanması ise Akdeniz'den Kızıldeniz'e kadar olan sularda hakimiyet kurmuştu.
I. Selim'den 6.557.000 km2 olarak devraldığı Osmanlı İmparatorluğu'nu, padişahlığı döneminde 14.893.000 km2'ye ulaştırdı. Zigetvar Kuşatması'nın sonlanmasından bir gün önce, 7 Eylül 1566 tarihinde hayatını kaybetti ve yerine oğlu II. Selim geçti.
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