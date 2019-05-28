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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA  
28.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 7 milyon belge tasnif edildi

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 7 milyon belge tasnif edildi

CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Arşivleri Başkanlığı, 1920’den günümüze kadar 30 milyon Cumhuriyet dönemi arşiv belgesinin 1 milyonunu, Osmanlı’nın kuruluşundan Cumhuriyet’in ilanına kadar olan arşiv belgelerinin de 6 milyonunu tasnif etti.

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 1920’den günümüze kadar olan döneme ait yaklaşık 30 milyon Cumhuriyet dönemi arşiv belgesinden 998 bin 391 adedini 2018 yılında tasnif etti. 2018 yılında Yargıtay, iskân defterleri, il iskân müdürlükleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Bakanlar Kurulu Kararı, Tabiiyyet Kalemi ve İETT fonlarından toplam 998 bin adet belgenin tasnifi de tamamlandı.

50 MİLYON DİJİTAL GÖRÜNTÜ

Yürütülen çalışmayla ayrıca Devlet Arşivleri’nde yer alan arşiv belgelerinden toplam 50 milyon 421 bin görüntü dijital ortama aktarıldı. Yeni sistemle Cumhurbaşkanlığı’na bağlanan Devlet Arşivleri’nde kurumların kendi imkânları ile çektiği 9 milyon 711 bin görüntü başkanlıkça devralınarak sisteme entegre edildi ve toplamda 60 milyon 132 bin dijital belge arşivi oluşturuldu. Daire Başkanlığı’nca, Bakanlar Kurulu kararları ve ekleriyle mübadele kayıtlarından 1 milyon 88 bin görüntü de dijital ortama aktarıldı. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan Cumhuriyet’in ilanına kadar olan Osmanlı dönemi arşiv belgelerinden 2018 yılında toplamda 6 milyon 386 bin belge tasnif edildi.

40 BİN TARİHİ RESTORASYON

Muhafaza ve Bakım Dairesi Başkanlığı Ali Emiri, Cevdet, Dahiliye Nezareti, Sadaret, Hazine-i Hassa ve Yıldız fonlarından toplamda 5 milyon 640 bin belgenin görüntüsü de dijital ortamda arşive alındı. Çalışmalarla restorasyona ihtiyacı bulunan belge, defter, ferman, berat, harita gibi malzemelerden 40 bin 256 adedinin restorasyon işlemleri, 19 adet klasik ve 579 modern olmak üzere toplam 598 adet ciltle 117 bin 900 katlama ve 998 bin adet gömleğin baskı işlemleri tamamlandı.

YSK ARŞİVİ DE DENETLENDİ

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, kurumların belge yönetimi ve arşiv faaliyetlerinin kanuna uygun yürütülüp yürütülmediğini de program dahilinde yerinde denetledi. Bu kapsamda 2018 yılında 18 mükellef kurum ve kuruluşun belge yönetimi ve arşiv hizmetleri yerinde denetlenerek raporlaştırıldı. 2018 yılında arşivleri denetlenen kurumlar arasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Merkez Bankası, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ve Gelirler İdaresi Başkanlığı yer aldı.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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