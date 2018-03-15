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    Osmanlı mezarlarının hilti ile yıkılması ortalığı karıştırdı!

    Hürriyet Haber
    15.03.2018 - 16:49 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da bulunan Üsküdar Şeyh Devati Camisi Türbesi restorasyonu çalışmaları kapsamında Osmanlı mezarlarının hilti ile kırılması büyük tepki çekti. Mezarları hilti ile kıran işçi kendisini görüntüleyenlere de tepki gösterdi.

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    • Osmanlı mezarlarının hilti ile yıkılmasına tepki
    • Osmanlı mezarlarının hilti ile yıkılmasına tepki
    • Osmanlı mezarlarının hilti ile yıkılmasına tepki
    • Osmanlı mezarlarının hilti ile yıkılmasına tepki

    ÜSKÜDAR'da bulunan Şeyh Devati Camisi Türbesi'nde yapılan restorasyon çalışmalarında çekilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Osmanlı mezarlarının bir işçi tarafından hilti ile kırılması üzerine vatandaşlar durumu şikâyet etti. Vatandaşların yoğun şikâyeti üzerine İBB ekipleri ve Üsküdar Belediyesi ekipleri harekete geçti.

    Osmanlı mezarlarının restorasyon çalışmaları kapsamında hilti ile yıkılması görenleri şoke ederken mezarların fotoğraflarını çeken vatandaşlar hilti ile çalışan işçinin tepkisi ile karşılaştı.

    İBB Beyaz Masa aracılığı ile kendisine gelen şikâyetler üzerine sosyal medyadan bir açıklama yaparak sürecin yakından takip edildiği ve sonuçlanınca vatandaşların bilgilendirileceği belirtildi.

    Üsküdar Belediyesi gelen yoğun şikâyetler üzerine sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada “Şeyh Mustafa Devati Camisi ve Türbesi'nde Büyükşehir Belediyemizin yetkisinde ve uhdesinde restorasyon çalışmaları yapılıyor. İlgili görüntüden haberdarız ve zabıta ekiplerimiz olay yerindeler.Yetkililere de telefonla bilgi verilmiştir. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz” denildi.

     

     

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    Etiketler: üsküdar , osmanlı mezarları , hilti , İBB , üsküdar belediyesi , resterasyon , gündem
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