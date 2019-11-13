"Osmanlı da bizim Cumhuriyet de"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Atatürk’ün ortak değer olduğunu belirterek “Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim” dedi.
Akşener, İYİ Parti’nin TBMM grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Atatürk ortak değerimizdir. Memlekette işler yine kötü. Bu nedenle Sayın Erdoğan, 10 Kasım konuşmasında durup dururken, Cumhuriyet’le Osmanlı’yı karşılaştırmaya girişti. Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. 13 Kasım’da ‘Dostum’ dediğin Trump’la görüşmeye gidiyorsun. Bu aziz millete yapılan hakaretin karşılığını cebine koy, git suratlarına çarp.
Türkiye’de her 3 kadından sadece biri çalışıyor. Bu oran dünyada yüzde 50 seviyesinde. Türkiye’nin kadınları genç, hayalleri yaşlı. Kızlarımızın en büyük hayali evlenebilmek. Boşanan çiftlerin sayısı, 2018’de yüzde 11 artmış, 142 bin 448 olmuş. Biz kadınlarımız için olumlu adımlar beklerken, iktidar onların hayatını daha da zorlaştıracak adımlara hazırlanıyor. Nafakayla ilgili düzenleme de bunlardan biri. Türkiye’de boşanmanın asıl mağduru kadınlardır. Boşanmaların, özellikle de ekonomik mağduru olan kadınların hak ve hukukuna dikkat edin. Onları daha da ağır hayat şartlarına mahkûm etmeyin.”
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