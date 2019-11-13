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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU/ANKARA
13.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"Osmanlı da bizim Cumhuriyet de"

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"Osmanlı da bizim Cumhuriyet de"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Atatürk’ün ortak değer olduğunu belirterek “Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim” dedi.

Akşener, İYİ Parti’nin TBMM grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Atatürk ortak değerimizdir. Memlekette işler yine kötü. Bu nedenle Sayın Erdoğan, 10 Kasım konuşmasında durup dururken, Cumhuriyet’le Osmanlı’yı karşılaştırmaya girişti. Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. 13 Kasım’da ‘Dostum’ dediğin Trump’la görüşmeye gidiyorsun. Bu aziz millete yapılan hakaretin karşılığını cebine koy, git suratlarına çarp.

Türkiye’de her 3 kadından sadece biri çalışıyor. Bu oran dünyada yüzde 50 seviyesinde. Türkiye’nin kadınları genç, hayalleri yaşlı. Kızlarımızın en büyük hayali evlenebilmek. Boşanan çiftlerin sayısı, 2018’de yüzde 11 artmış, 142 bin 448 olmuş. Biz kadınlarımız için olumlu adımlar beklerken, iktidar onların hayatını daha da zorlaştıracak adımlara hazırlanıyor. Nafakayla ilgili düzenleme de bunlardan biri. Türkiye’de boşanmanın asıl mağduru kadınlardır. Boşanmaların, özellikle de ekonomik mağduru olan kadınların hak ve hukukuna dikkat edin. Onları daha da ağır hayat şartlarına mahkûm etmeyin.”

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