Osmaniye’de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
OSMANİYE’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda; aralarında muvazzaf asker,öğretmen, iş adamı ve esnafın bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında düzenlediği operasyonlarda, örgütün Kadirli ilçe yapılanması sorumlusu olduğu tespit edilen şahsın da aralarında bulunduğu, 8 kişiyi yakalanarak gözaltına alındı.
Sorguları tamamlanarak Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen S.U. ve M. B. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, E.Ü.’nun adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler S.D.,S.A., E.Ç., A. T. ve M.G.’nin ise sorgularının sürdüğü öğrenildi.
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