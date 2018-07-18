Osmaniye’de büyük yangın... Kontrol altına alınamadı
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında atıkların depolandığı bölgede çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Çevre ilçelerden ekiplerin de müdahalesine rağmen halen söndürülemeyen yangına bir helikopter de müdahale ediyor.
Osmaniye-Adana karayolundaki bir geri dönüşüm fabrikasında atıkların depolandığı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Çevre ilçelerden ekiplerin de müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamayınca Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı.
Depolama alanındaki yanıcı maddelerin tutuşmasıyla yangın daha da büyürken ara ara patlamalar yaşandı. Yangın tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamazken bölgeye Adana, Kahramanmaraş ve Hatay'dan da takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle Osmaniye-Adana karayolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı.
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