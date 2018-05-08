Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta ilk sahura kaçta kalkılacak? 2018 sahur ve iftar vakitleri

Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta yaşayan vatandaşlar sahur vakitlerini merak ediyor. Sahur vakitleri konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, sahura ne zaman kalkılacağını sorguluyor. Sahurun yanında Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta ilk iftarın saat kaçta açılacağı da merak ediliyor. İşte, vatandaşların merak ettiği Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta sahura ne zaman kalkılacak ve Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta ilk iftar saat kaçta sorularının cevabı…

OSMANİYE VE KAHRAMANMARAŞ’TA İLK SAHURA SAAT KAÇTA KALKILACAK?

Tüm İslam dünyasının yıl içerisinde en değer verdiği aylardan biri olan Ramazan için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. İşte, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta ikamet eden vatandaşların merakla araştırdığı Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta sahur saatleri…

OSMANİYE İMSAKİYE BİLGİLERİ;

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16 Mayıs Çarşamba 03:43 05:19 12:37 16:25 19:43 21:13 17 Mayıs Perşembe 03:42 05:19 12:37 16:25 19:44 21:14 18 Mayıs Cuma 03:41 05:18 12:37 16:26 19:45 21:15 19 Mayıs Cumartesi 03:40 05:17 12:38 16:26 19:46 21:17 20 Mayıs Pazar 03:38 05:16 12:38 16:26 19:47 21:18 21 Mayıs Pazartesi 03:37 05:16 12:38 16:26 19:48 21:19 22 Mayıs Salı 03:36 05:15 12:38 16:26 19:48 21:20 23 Mayıs Çarşamba 03:35 05:14 12:38 16:27 19:49 21:21 24 Mayıs Perşembe 03:34 05:14 12:38 16:27 19:50 21:22 25 Mayıs Cuma 03:33 05:13 12:38 16:27 19:51 21:24 26 Mayıs Cumartesi 03:32 05:13 12:38 16:27 19:51 21:25 27 Mayıs Pazar 03:31 05:12 12:38 16:27 19:52 21:26 28 Mayıs Pazartesi 03:31 05:12 12:38 16:28 19:53 21:27 29 Mayıs Salı 03:30 05:11 12:38 16:28 19:54 21:28 30 Mayıs Çarşamba 03:29 05:11 12:39 16:28 19:54 21:29 31 Mayıs Perşembe 03:28 05:10 12:39 16:28 19:55 21:30 1 Haziran Cuma 03:28 05:10 12:39 16:28 19:56 21:31 2 Haziran Cumartesi 03:27 05:10 12:39 16:29 19:56 21:32 3 Haziran Pazar 03:26 05:09 12:39 16:29 19:57 21:33 4 Haziran Pazartesi 03:26 05:09 12:39 16:29 19:58 21:33 5 Haziran Salı 03:25 05:09 12:39 16:29 19:58 21:34 6 Haziran Çarşamba 03:25 05:08 12:40 16:30 19:59 21:35 7 Haziran Perşembe 03:24 05:08 12:40 16:30 19:59 21:36 8 Haziran Cuma 03:24 05:08 12:40 16:30 20:00 21:37 9 Haziran Cumartesi 03:23 05:08 12:40 16:30 20:00 21:37 10 Haziran Pazar 03:23 05:08 12:40 16:30 20:01 21:38 11 Haziran Pazartesi 03:23 05:08 12:41 16:31 20:01 21:39 12 Haziran Salı 03:23 05:08 12:41 16:31 20:02 21:39 13 Haziran Çarşamba 03:22 05:08 12:41 16:31 20:02 21:40 14 Haziran Perşembe 03:22 05:08 12:41 16:31 20:03 21:41

KAHRAMANMARAŞ İMSAKİYE BİLGİLERİ;