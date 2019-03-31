Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 28 akademik personel alacak

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 30 Mart tarihi itibariyle 28 akademik personel alımını başlattı. Üniversitenin akademik kadrosunda yer almak isteyen adaylar için yapılan açıklamada, başvuruların nasıl yapılacağı ve şartları belirtildi. İşte, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi akademik personel alım şartları….

Üniversitenin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre; başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (on beş) gündür. Belirtilen koşulları taşımayan, eksik belge ile yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. 2547 Sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Profesör; kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri, Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri (Aslı veya Noter Onaylı), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Nüsha), Yayın Listesi (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak belirtilmiş) ile 6 (altı) takım halinde hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent; kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri, Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri (Aslı veya Noter Onaylı), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Nüsha), Yayın Listesi ile 4 (dört) takım halinde hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor öğretim üyesi; kadrolarına başvuracak adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri, Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri (Aslı veya Noter Onaylı), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Nüsha), Yayın Listesi ile 4 (dört) takım halinde hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek Üniversitemizin ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Üniversitenin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, akademik kadro başvurusu yapacak adaylar için başvuru süreleri 15 gün olarak belirlenmişti. Son başvuru tarihi 13 Nisan 2019'da kabul edilecektir.