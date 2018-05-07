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    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 255 personel alımı yapacak

    Hürriyet Haber
    07.05.2018 - 10:43 | Son Güncelleme:

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 255 personel alımı için alım şartlarını yayımladı. Hemşire, Sağlık Teknikeri, Fizyoterapist gibi alanlarda personel alımı yapacak olan Osmangazi Üniversitesi, personel alımı başvuru şartları kapsamında detayları yayımladı. Peki, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 255 personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte, birçok vatandaşın merakla araştırdığı personel alımı başvurusu hakkında detaylı bilgiler

    Devlet Personel Başkanlığı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 255 sözleşmeli personeli alımı yapılacağını duyurdu. Yayımlanan duyuruda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımına yer verildi. İşte Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personel alımıyla ilgili detaylar!

    BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Osmangazi Üniversitesi'ne 5620 Sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde ve Turizm Fakültesi, Eğitim ve Uygulama Otelinde istihdam edilmek üzere, KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla sözleşmeli personel alınacak.

    Adayların başvurularını en geç 21/05/2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, www.ogu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

    Hemşire 150
    Hemşirelik Lisans Mezunu olmak.

    Hemşire 48
    Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olmak.

    Sağlık Teknikeri 11
    Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Bölümünden mezun olmak

    Sağlık Teknikeri 3
    Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümünden mezun olmak

    Fizyoterapist 4
    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans Mezunu olmak

    Eczacı 2
    Eczacılık Fakültesinden mezun olmak KPSS ŞARTI ARANMAMAKTADIR.

    Röntgen Teknisyeni6
    Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Teknikerliği Bölümündenmezun olmak.

    Diğer Sağlık Personeli 12
    Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümünden mezun olmak

    Diğer Sağlık Personeli 4
    Sağlık Meslek Lisesi Anestezi Teknisyenliği Bölümünden mezun olmak

    Diğer Sağlık Personeli 4
    Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerliği Bölümünden mezun olmak.

    Diğer Sağlık Personeli 10
    Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Teknikerliği Bölümünden mezun olmak.

    Turizm Fakültesi Eğitim ve Uygulama Oteli Büro Personeli 1

    1- Turizm İşletmeciliği Lisans mezunu olmak.

    2-‘’Resepsiyon ve Ön Büro Hizmetleri Eğitimi ve Turizmde İletişim ve Müşteri Memnuniyeti Eğitimi’’sertifikaları olmak.

    3-En az bir yıl yiyecek içecek işletmelerinde ve en az altı ay Üniversite Eğitim ve Uygulama Otellerinde çalışmış olmak.

    4-A2 düzeyinde İngilizce dil sertifikası olmak.

    Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı değerlendirilecektir. Önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı değerlendirilecektir. Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.

    Eczacı kadrosuna başvuracak adaylarda KPSS sınavına girme koşulu aranmamaktadır. Başvuruların kadro sayısından fazla olması halinde kurayla belirlenecektir.

    1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

    Genel Şartlar:

    1. T.C. vatandaşı olmak,
    2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    3. Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

    4. Askerlik Durumu itibariyle;

    a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
    b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.
    c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    5. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecekakıl hastalığı bulunmamak.

    2) İlan tarihinden 1 yıl öncesine kadar Sözleşmeli Personel Pozisyonunda çalışmamış olmak.

    www.ogu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlan edilen nitelik kodlarından sadece bir (1) tanesine müracaat edilecektir. Müracaat evrakları teslim alınırken kontrol edilmeyecek olup teslim edilen belgelerdeki sorumluluk tamamen müracaat sahiplerine aittir. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

    3) KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra işe alınmaya hak kazananların isimleri, başvuru bitim tarihinden sonra www.ogu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

    Etiketler: sözleşmeli personel alımı , SeoHaber , NoMobil , gündem
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