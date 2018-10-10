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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.10.2018 - 22:28, Son Güncelleme:

Osman Müftüoğlu'nu ağlatan soru

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Osman Müftüoğlu'nu ağlatan soru

CNN TÜRK'te "40" programına konuk olan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, 2 buçuk yaşındayken vefat eden annesi aklına gelince gözyaşlarına hakim olamadı. Müftüoğlu "Dokunsaydım, koklasaydım, o da beni bilseydi çok iyi olurdu... Annem olmadığı için üzülüyorum, keşke olsaydı diyorum. Bırakın onu annemin mezarına gitmeye korkuyorum. Bu çok kötü bir duygu" diye konuştu.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Buket Aydın'ın CNN TÜRK ekranındaki yeni programı 40'a konuk oldu. Programda 40 soruya yanıt veren Müftüoğlu, "Annenizin üvey olduğunu 12 yaşında öğrenmişsiniz ve bu yüzden de anneler gününü sevmediğini söylemişsiniz. Herkese şifa olurken kendi yaralarınızı sarabildiniz mi? Hala anneler gününü sevmiyor musunuz?" sorusu karşısında duygulandı ve vefat eden annesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

"Anneme dokunsaydım, koklasaydım, o da beni bilseydi çok iyi olurdu" diyen Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, şunları söyledi:

"MEZARINA GİTMEYE KORKUYORUM..."

"Hala anneler gününü sevmiyorum. Niye sevmediğimin yanıtını da çok net biliyor değilim. Ama zor bir çocukluk dönemi olduğu kesin. Çünkü biz annem öldüğü zaman 5 kardeşmişiz. En ufak ben herhalde 2 buçuk yaşındayım. Sonraki 4 veya 5, sonraki 7, sonraki 9. Ama o aile yapısını akıllı bir baba, yeni bir akıllı evlilikle gayet güzel korumuş. Bu aileden 2 tane profesör çıktı. Çok düzgün insanlar çıktı. Hiçbirinin hayata ilişkin en ufak bir hatası yok. Ama o ikinci anne olan hanımefendi de bize çok iyi baktı. Eksiği var mıydı, vardı. Bir annemi görsem iyi miydi, çok iyi olurdu.

Osman Müftüoğlunu ağlatan soru

Dokunsaydım, koklasaydım, o da beni bilseydi çok iyi olurdu. Ama bunlar hep kısmet, sizin verebileceğiniz kararlar değil. Ama ben annem olmadığı için üzülüyorum, keşke olsaydı diyorum. Bırakın onu annemin mezarına gitmeye korkuyorum. Bu çok kötü bir duygu. Gittiğim zaman çok üzülüyorum. Aylarca kendime gelemiyorum. Yani mezarına gidemiyorum o kadar kötü bir şey ki. Gitmeniz lazım gidemiyorsunuz. Babamın mezarına çok rahat gidiyorum ama anneme gidemiyorum. Tanımıyorum, tanımak istiyorum. Bir tane fotoğrafından başka hiçbir şey yok. O zamanın şartlarında bir beyin kanamasında pat diye ölmüş. Beş kardeşiz biz ve bir adam hepimizi büyütmüş. Akılalmaz bir iş. Allah rahmet eylesin, anmış olduk."

Osman Müftüoğlunu ağlatan soru

 

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Son 24 saatte ne oldu? (10.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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