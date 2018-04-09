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    Osman Gazi ve Alparslan da Jandarma’ya katılıyor

    Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
    09.04.2018 - 20:48 | Son Güncelleme:

    Jandarma Genel Komutanlığı, şubat ayında teslim aldığı ATAK helikopteriyle tarihinde ilk kez saldırı helikopterine sahip olurken filosunu genişletiyor.

    Jandarma, bu ay teslim alacağı iki helikopterle envanterindeki ATAK sayısını üçe çıkartacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TAI) Jandarma Genel Komutanlığı için ürettiği ve ilkini bu yılın şubat ayında teslim ettiği T-129 ATAK helikopterlerinden ikisi daha bu ay Jandarma’ya teslim edilecek. Helikopterlerden ilkine J-1453 kuyruk numarasıyla Fatih ismini veren Jandarma, yeni iki helikopterden 1299 kuyruk numaralı olana Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi, 1071 kuyruk numaralı diğer helikoptere de Malazgirt fatihi Sultan Alparslan’ın isimlerini verdi.
    Osman Gazi isimli helikopter, Jandarma’nın Güvercinlik tesislerinde teslimat gününü beklerken, Alparslan isimli üçüncü helikopter için TAI tesislerinde son hazırlıklar yapılıyor. Helikopterlerin teslimatı için tören hazırlığı yapan İçişleri Bakanlığı’nın, tören tarihi olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da uygun olacağı bir gün belirleyeceği ifade edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde de bulunan ATAK helikopterleri, yoğun olarak terörle mücadele bölgelerinde kullanılıyor. 

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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