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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)
30.09.2018 - 14:49, Son Güncelleme:

Oscarlı yönetmen Antalya'da yaşadığı olayı anlattı: İleride film olabilir

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Oscarlı yönetmen Antalya'da yaşadığı olayı anlattı: İleride film olabilir

BU yıl 55’incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali’nin açılış filmi ’Herkes Biliyor’un yönetmeni Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi, Antalya Havalimanı’nda valizini kaybetti. Farhadi, kaybolan valizine ulaşmaya çalışırken yaşadığı olayı filme dönüştürebileceğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 55’incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali’nin açılış filmi ’Herkes Biliyor’, ikinci kez seyirci ile buluştu.

Filmin sonunda İran’ın dünyaca ünlü yönetmeni Asghar Farhadi, söyleşide seyircilerin karşısına geçti. 2 gün önce Antalya’ya geldiğini belirten Farhadi, uçaktan indikten sonra valizini bulamadığını söyledi. Yetkililerin kendisini bir büroya yönlendirdiğini dile getiren Farhadi, "Oraya gittiğimde bir genç oturuyordu ve mesajlarına bakıyordu. Ben ona derdimi anlatırken, beni dinlediğini zannediyordum. Bana bakmadı bile, sinirlendim. Yeniden sorunumu anlattım. Masaya vurdum umursamadı bile. Yanına yaklaştım, yüzüne baktım, işitme engelliymiş. Bu durum hikaye olarak gözümde canlandı. Bu fikir aklımda ve gelecekte bir filme dönüşebilir" dedi. Farhadi, valize iki gün sonra ulaştığını söyledi.

KIZININ KORKUSU FİLME İLHAM OLDU

’Herkes Biliyor’ filmi hakkında da sinemaseverlere bilgi veren Farhadi, 15 yıl önce ailesiyle İspanya’ya gittiğini söyledi. Kızının duvardaki kaybolan bir çocuğun fotoğrafını gördüğünü dile getiren Farhadi, "Çevirmenim bana fotoğraftaki kızın kaçırılma olayını anlattı. Kızım bundan korktu ve seyahat değişmeye başladı. O andan itibaren bu hikaye aklıma düştü ve aileye ne olduğunu merak ettim. İspanya’ya sürekli seyahat ettim. İspanya kültürünü, İran kültürüne benzettim. Kültürel atmosferini anlamaya çalıştım. 5-6 yıl bununla uğraştım. Yaşananları filme dönüştürdüm" diye konuştu.

’AŞK VE NEFRET, HER YERDE AYNI’

Başrol oyuncuları Penelope Cruz ve Javier Bardem’den filmi çekmeden önce fikirlerini aldığını belirten Farhadi, filmi haddinden fazla İspanyol bulduklarını söylediklerini aktardı. Asghar Farhadi, dünyanın her yerindeki insanların birbirinden farklı fikirlerde olduğuna yönelik düşünceler olduğunu, ancak kendisinin böyle düşünmediğini anlattı. Farhadi, "Aşk ve nefret dünyanın her yerinde aynı. Duygular aynı, bunların ifade edilme biçimi değişiyor" dedi.

OSCARLI YÖNETMEN TİYATROYA DÖNECEK

2017 yılında 'Satıcı' adlı filmiyle En İyi Yabancı Film Oscar'ını kazanan Asghar Farhadi, tiyatro kökenli olduğunu, bir gün yeniden tiyatroya döneceğini söyledi. Farhadi, şöyle devam etti:

"Çünkü tiyatronun daha saf olduğunu düşünüyorum. Tiyatro seyircisinin sinema seyircisinden daha dikkati olduğunu düşünüyorum. Tiyatro seyircisi sahnedeki her detaya dikkat ediyor. Fazla dizi izlediğimiz için sinema seyircisinin detayları kaçırdığını düşünüyorum. Dizi izleyicisi 5 dakikada bir olayı takip etmeye alışık. 100 dakika film izleyince sıkılmaya başlıyor. Film yaparken bir hikaye anlatmayı değil, durumu göstermeye çalışıyorum. Günümüzde yeni anlatılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir film izlediğinizde sizi artık ne şaşırtabilir ki; fakat bunun üzücü olduğunu da düşünmüyorum. Eskiden sinema bilgi bombardımanıyken, şimdi bir tasvir biçimini aldı."

Farhadi filmin, oyuncuların giyimleri nedeniyle İran’da bu halde gösteriminin mümkün olmadığını söyledi. Farhadi giyim ile düzenleme yapıldıktan sonra gösterim yapılabileceğini söyledi.

FİLM HAKKINDA

Herkes Biliyor, eşi ve çocuklarıyla birlikte Buenos Aires’te huzurlu bir hayat yaşayan Laura adındaki İspanyol bir kadının hikyesini anlatıyor. Doğdukları İspanya kasabasına bir aile kutlaması için giden Laura ve ailesi, beklenmedik olaylarla karşılaşacak ve kendilerini zorlu bir durumun içinde bulacaktır. İki Oscar Ödülü kazanan İranlı yönetmen Asghar Farhadi, yine kadın- erkek ilişkilerini, insanların sakladığı sırları ve hayatın acımasızlığını dürüstçe perdeye aktarıyor.


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