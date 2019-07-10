Oscar Wilde kimdir?
İrlandalı yazar ve şair Oscar Wilde, 46 yıllık kısa ömrüne çok sayıda şiir, oyun, öykü ve roman sığdırdı. Kariyerinin zirvesindeyken, çeşitli suçlamalar nedeniyle zor günler geçiren edebiyatçı Paris'te bir otel odasında hayata veda etti. İşte, İngiliz edebiyatının en ünlü isimlerinden Oscar Wilde hakkında tüm detaylar...
Tam adı 'Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde' olan Oscar Wilde, 16 Ekim 1854 tarihinde, İrlanda'nın tanınmış göz cerrahlarından olan Sir William Wilde ve şair olan Jane Francesca Wilde'ın ikinci çocuğu olarak Dublin'de dünyaya geldi.
Çeşitli okullarda eğitim aldıktan sonra Oxford Üniversitesi Magdalen Koleji’nden burs kazandı. Magdalen’deyken 1878 Newdigate Ödülü’nü Ravenna şiiriyle kazandı.
Londra’da kraliçenin danışmanlarından olan Horace Lloyd’un kızı Constance Lloyd ile tanıştı. Wilde ve Lloyd 29 Mayıs 1884'te Paddington, Londra’da evlendiler. Çiftin bu evlilikten iki çocukları oldu: Cyril (1885) ve Vyvyan (1886).
İğneli uslubu ile "Geç Victoria Dönemi" Büyük Britanya'sının en başarılı ve ünlü yazarları arasına giren Oscar Wilde, 1895'te çeşitli suçlamalarla yargılandı ve iki yıl kürek hapsine çarptırıldı.
Wilde, 30 Kasım 1900'de Paris'te bir otel odasında menenjitten hayatını kaybetti.
Vefatının ardından Cimetiere de Bagneur mezarlığına gömüldü ancak naaşı daha sonra Paris’teki ünlü Pere Lachaise’e nakledildi.
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