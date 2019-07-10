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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.07.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

Oscar Wilde kimdir?

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Oscar Wilde kimdir?

İrlandalı yazar ve şair Oscar Wilde, 46 yıllık kısa ömrüne çok sayıda şiir, oyun, öykü ve roman sığdırdı. Kariyerinin zirvesindeyken, çeşitli suçlamalar nedeniyle zor günler geçiren edebiyatçı Paris'te bir otel odasında hayata veda etti. İşte, İngiliz edebiyatının en ünlü isimlerinden Oscar Wilde hakkında tüm detaylar...

Tam adı 'Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde' olan Oscar Wilde, 16 Ekim 1854 tarihinde, İrlanda'nın tanınmış göz cerrahlarından olan Sir William Wilde ve şair olan Jane Francesca Wilde'ın ikinci çocuğu olarak Dublin'de dünyaya geldi.

Çeşitli okullarda eğitim aldıktan sonra  Oxford Üniversitesi Magdalen Koleji’nden burs kazandı. Magdalen’deyken 1878 Newdigate Ödülü’nü Ravenna şiiriyle kazandı.

Londra’da kraliçenin danışmanlarından olan Horace Lloyd’un kızı Constance Lloyd ile tanıştı. Wilde ve Lloyd 29 Mayıs 1884'te Paddington, Londra’da evlendiler. Çiftin bu evlilikten iki çocukları oldu: Cyril (1885) ve Vyvyan (1886).

İğneli uslubu ile "Geç Victoria Dönemi" Büyük Britanya'sının en başarılı ve ünlü yazarları arasına giren Oscar Wilde, 1895'te çeşitli suçlamalarla yargılandı ve iki yıl kürek hapsine çarptırıldı.

Wilde, 30 Kasım 1900'de Paris'te bir otel odasında menenjitten hayatını kaybetti.

Vefatının ardından Cimetiere de Bagneur mezarlığına gömüldü ancak naaşı daha sonra Paris’teki ünlü Pere Lachaise’e nakledildi.

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