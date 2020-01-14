Oscar adaylıklarına ‘Joker’ damgası

10 DALDA YARIŞANLAR

- Martin Scorsese’nin imzasını taşıyan mafya epiği ‘The Irishman’.

- Sam Mendes’in 1. Dünya Savaşı filmi ‘1917’.

- Quentin Tarantino’nun Hollywood hikâyesi ‘Bir Zamanlar Hollywood’da’.

EN İYİ FİLM ADAYLARI

- Bir Zamanlar Hollywood’da

- The Irishman m Parasite m 1917 m Marriage Story m Jojo Rabbit

- Joker m Little Women

- Ford v Ferrari

‘EN İYİ ERKEK’ ADAYLARI

- Joaquin Phoenix (Joker)

- Adam Driver (Marriage Story)

- Leonardo DiCaprio (Bir Zamanlar Hollywood’da) m Antonio Banderas (Acı ve Zafer) m Jonathan Pryce (The Two Popes).

‘EN İYİ KADIN’ ADAYLARI

-Renee Zellweger (Judy)

- Charlize Theron (Bombshell) m Scarlett Johansson (Marriage Story) m Saoirse Ronan (Little Women) m Cynthia Ervio (Harriet).

YÖNETMENLERİN YARIŞI

Adaylıklarda en iyi yönetmen kategorisi, yarışın en sert geçeceği bölümlerden. Bong Joon Ho (Parasite), Sam Mendes (1917), Todd Phillips (Joker), Martin Scorsese (The Irishman) ve Quentin Tarantino’nun (Bir Zamanlar Hollywood’da) aday olduğu yönetmen kategorisinde Greta Gerwig, ‘Little Women’la liste dışı kaldı. 5 yıldır olduğu gibi sadece erkek yönetmenler listeye girdi.

BU YILKİ SÜRPRİZ

- Bu yılki Oscar adaylarının sürprizi ise Bong Joon-ho’nun geçen yıl Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye alan ve yılın en beğenilen filmlerinden birine dönüşen filmi ‘Parazit’in en iyi yabancı filmin yanı sıra en iyi film, yönetmen ve özgün senaryo gibi ada dallarda adaylık elde etmesi oldu. Böylece ‘Parazit’, listede İngilizce olmayan filmlerin ‘Roma’ gibi istisnalar dışında ender yakaladıkları bir başarı elde etti.