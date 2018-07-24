Osas nedir?
Uykuda solunum duraklamaları nedeniyle uyku düzenin bozulması
Yüksek sesli horlama, gece uykudan boğulurcasına uyanma, gündüz uykululuğu, gündüz olmadık yer ve zamanda uyuya kalma (araç kullanırken vb.), yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü, sabah başağrısı,
Bulguları: Uykuda solunumun durmasına yakınının tanıklık etmesi, terleme, şişmanlık, kalp ritm sorunları, yüksek tansiyon, sık idrara çıkma, depresyon, iktidarsızlık, mide yanması
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır?
Uykuda solunum durmasından şüphelenen hastalar bir nöroloji uzmanına müracaat etmelidir. Tanısı ,gece boyunca uyku kaydı yapan golisomnografi denen cihazlar ile konabilir
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır?
KBB uzmanınca üst solunum yollarını tıkayan bir engel olup olmadığı değerlendirilir. Var ise bunun cerrahi veya aparat kullanımı ile düzeltilmesi yoluna gidilir. Göğüs hastalıkları uzmanınca değerlendirilerek alt solunum yollarını tıkayan bir sorun olup olmadığına bakılır. Varsa ona yönelik tedavi verilir. Aşırı kilo, boyun bölgesinde aşırı yağlanma varsa kilo vermeye teşvik edilir. Bütün bunlar işe yaramazsa uykuda cihaz kullanarak solunumun düzenlenmesi sağlanır. Tedavisi Sonrası Dikkat
Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
Düzenli olarak cihazla uyuma sağlanmalıdır. Düzenli olarak hekime kontrole gidilmelidir.
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