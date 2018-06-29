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    Oryantale baskın! Çantasından çıktı...

    Aziz GÜVENER / DHA
    29.06.2018 - 11:36 | Son Güncelleme:

    Sakarya'nın Karasu ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddia edilen oryantal Ç.T. jandarma tarafından gözaltına alındı.

    Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, oryantal Ç.T.'nin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Jandarma, Karasu Limandere ve Yuvalıdere mahallelerinde satış yaptığı belirlenen Ç.T.'yi bir süre takip etti. Jandarma, Ç.T.'nin aracını durdurdu. Kadının el çantasında 24, direksiyonun altına gizlenmiş halde ise 3 paket olmak üzere 27 paket 'skunk' olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi. Ç.T.'nin cüzdanında da satıştan elde edildiği belirlenen 970 lira bulundu. Ç.T. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

     

     

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    Etiketler: oryantel , son dakika , haberler
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