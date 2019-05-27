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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.05.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Orucun son günü ne zaman? Oruç ne zaman bitiyor?

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Orucun son günü ne zaman? Oruç ne zaman bitiyor?

Oruç ibadetinin son günü ne zaman sorusu, ibadetlerini hangi tarihe kadar sürdüreceğini merak eden birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Oruç ibadetinin son gününü arefe günü yapacakları iftar ile tamamlayacak olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla ilgili tarih açıklamalarını merak ediyor. Peki, orucun son günü ne zaman? İşte, oruç ne zaman bitiyor sorusunun cevabı

Orucun son günü ne zaman sorusu, son günlerde birçok vatandaşın sorguladığı konu olmaya devam ediyor. İbadetlerinin büyük bir kısmını tamamladıklarını düşünen Müslümanlar, son orucun ne zaman tutulacağına dair detayları sorgulamaya başladı. Peki, son oruç ne zaman tutulacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ORUCUN SON GÜNÜ NE ZAMAN?

Ramazan ayında tutacakları son orucu ve ayın biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim bilgilerine göre ramazan ayı, 3 Haziran 2019 günü arefe gününde tutulacak olan oruçla son bulacak.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ramazan Bayramı tatili, 3 Haziran Pazartesi günü arefe günü ile başlayacak. Hicri takvime göre Şevval ayının birinci günü ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 4 Haziran tarihine denk gelecek. 6 Haziran Perşembe günü ise Ramazan Bayramının üçüncü ve son günü olacak. 

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