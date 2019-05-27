Orucun son günü ne zaman? Oruç ne zaman bitiyor?
Oruç ibadetinin son günü ne zaman sorusu, ibadetlerini hangi tarihe kadar sürdüreceğini merak eden birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Oruç ibadetinin son gününü arefe günü yapacakları iftar ile tamamlayacak olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla ilgili tarih açıklamalarını merak ediyor. Peki, orucun son günü ne zaman? İşte, oruç ne zaman bitiyor sorusunun cevabı
Orucun son günü ne zaman sorusu, son günlerde birçok vatandaşın sorguladığı konu olmaya devam ediyor. İbadetlerinin büyük bir kısmını tamamladıklarını düşünen Müslümanlar, son orucun ne zaman tutulacağına dair detayları sorgulamaya başladı. Peki, son oruç ne zaman tutulacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ORUCUN SON GÜNÜ NE ZAMAN?
Ramazan ayında tutacakları son orucu ve ayın biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim bilgilerine göre ramazan ayı, 3 Haziran 2019 günü arefe gününde tutulacak olan oruçla son bulacak.
BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE KAÇ GÜN SÜRECEK?
Ramazan Bayramı tatili, 3 Haziran Pazartesi günü arefe günü ile başlayacak. Hicri takvime göre Şevval ayının birinci günü ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 4 Haziran tarihine denk gelecek. 6 Haziran Perşembe günü ise Ramazan Bayramının üçüncü ve son günü olacak.
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