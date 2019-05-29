Orucun bitmesine kaç gün kaldı? Bayram tatili ne zaman?
Ramazan ayının son haftasına giren milyonlarca vatandaş, oruç ibadetlerini en son hangi gün gerçekleştireceklerini ve Ramazan Bayramı'nın ne zaman idrak edileceğini merak ediyor. Bu yıl 29 gün sürecek mübarek Ramazan ayı, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece başlamıştı. Peki, orucun bitmesine kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı ne zaman?
Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ihya edildiği, Hicri takvimde 9. ay olan ve İslam dininin inancına göre kutsal sayılan Ramazan ayının son günleri idrak ediliyor. Müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimi olan bu ayın sonunda, Ramazan Bayramı'na erişecek vatandaşlar, bayramın başlayacağı tarihin yanı sıra bayram tatilinin kaç gün olduğunu da sorguluyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim bilgilerine göre ramazan ayı, 3 Haziran 2019 günü arefe gününde tutulacak olan oruçla son bulacak.
Ramazan Bayramı bu yıl 4 Haziran Salı günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü bildirildi. Hafta sonu izinleri de birleştirildiğinde, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağı kesinleşti.
Özel sektör çalışanları ise dilerlerse, şayet hafta sonu çalışma zorunlulukları yoksa- 3 Haziran Pazartesi günü (yarım gün) ve 7 Haziran Cuma günü köprü izin alarak tatillerini 9 güne çıkarılmasına imkan sağlayabilecek.
BAYRAM GÜNLERİNDE ORUÇ TUTULUR MU?
Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336).
Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir.
Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).
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