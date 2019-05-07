Orucu bilerek bozmanın hükmü nedir?
Diyanet, resmi internet sitesinde oruç başlığı altında birçok soruya yanıt verdi, bunlardan biri de orucu bilerek bozmanın hükmü oldu. Orucu bilerek bozmanın Ramazan’ın hürmetine saygısızlık ve büyük günah olduğunu belirten Diyanet, bu durumda yapılması gerekeni de açıkladı. Peki, orucu bilerek bozmanın hükmü nedir?
Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir. (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü’l- eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81) Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir.
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