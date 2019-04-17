Oruçluyken oje sürülür mü? Oje sürmek orucu bozar mı?
Orucu bozan durumlar Ramazan ayına kısa bir süre kala gündeme geldi, merak edilen konulardan biri de oje sürmek üzerine oldu. Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, oje sürmenin oruç üzerine etkisini araştırıyor. Peki, oruçluyken oje sürülür mü? Oje sürmek orucu bozar mı?
Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş devam ederken vatandaşlar orucu bozan durumları araştırıyor. Unutkanlıkla yapılan bazı eylemler, oruç ibadetinin bozulmasına sebebiyet verebiliyor. Peki, bu durumlar arasında oje sürmek var mı? Diyanet’in orucu bozan durumlarla ilgili açıklamasını derledik:
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Oje sürmek bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz. Fakat¸ oje tırnak üzerinde kalıcı olup ve suyu alta geçirmediği için abdeste engeldir.
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