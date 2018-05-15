Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? Regl iken oruç tutulur mu?
Ramazan ayında oruç tutan kadınların merak ettikleri konulardan biri de oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? sorusu oldu. Bu konu hakkında bilgi edinmek isteyen kadınlar özellikle, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konu hakkında açıklamalarını soruşturuyor. Peki, Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? Regl iken oruç tutulur mu?
Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? ve regl iken oruç tutulur mu? sorularına yanıt arayan çok sayıda vatandaş, konuyla ilgili detayları internet üzerinden soruşturmaya devam ediyor. İşte, Ramazan ayında oruç ibadetini gerçekleştirecek olan kadınların merak ettiği Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı? sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklaması...
ORUÇLUYKEN ADET OLMAK ORUCU BOZAR MI?
Vatandaşlar Ramazan ayı ile ilgili kafalarına takılan noktaları araştırmaya başladı. Bunlardan bazıları da 'Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı?' sorusu oldu. Öte yandan, 'Regl iken oruç tutulur mu?' sorusu da merak edilen bir diğer konu. İşte, cevabı merakla araştırılan bu sorulara Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği yanıtı...
Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler. Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder. İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.
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