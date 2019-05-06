Oruçluyken adet gören bir kadın ne yapmalıdır?
Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de ‘adet’ konusu oldu. Adet dönemi Ramazan ayına denk gelen kadınlar, nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda soru işaretleri yaşıyor. Diyanet’e göre, özel günlerindeki bir kadının namaz kılması haramdır. Peki, kadınlar özel günlerinde oruç tutabilirler mi? Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde âdet görmeye başlarsa ne yapmalıdır?
Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler. Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder. İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.
Kadınların Ramazan’da âdet geciktirici ilaç kullanmaları caiz midir?
Âdet hali oruç tutmaya manidir. Bu halde iken tutulan oruç geçerli olmaz. Bununla birlikte ilaç etkisi ile de olsa, akıntı hali olmadıkça âdet hali vuku bulmuş olmayacağından tutulan oruç geçerlidir. Ancak hayız kanı ile vücutta biriken zararlı maddeler dışarı atıldığından, vücudun sıhhati bakımından âdet halini önlemek için ilaç kullanılması tavsiye edilmemektedir.
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