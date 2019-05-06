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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.05.2019 - 18:52, Son Güncelleme:

Oruçlu iken kan vermek ve vücuda kan almak orucu bozar mı?

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Oruçlu iken kan vermek ve vücuda kan almak orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelmesi ile beraber, orucu bozan durumlar ile ilgili bilgiler de vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Kan verme durumunda kalan ya da rahatsızlığı nedeniyle kan alacak olacak kişiler, bu durumun orucu bozup bozmadığı ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, oruçlu iken kan vermek ve vücuda kan almak orucu bozar mı? İşte, Diyanet'in bu konular hakkında verdiği cevap...

Çeşitli hastalıklar nedeniyle veya kana ihtiyacı olan kişilere kan bağışı yapmak için hastaneye giden vatandaşlar, oruçlu iken kan vermenin ya da kan almanın, oruç üzerindeki hükmünü, Diyanet'in bilgileri doğrultusunda araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinde, bu soruyla ilgili detayları anlatmıştı. İşte, sıkça merak edilen, oruçlu iken kan vermek ya da vücuda kan almak orucu bozar mı? sorusu ile ilgili bilgiler...

Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivayet vardır. Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur.” (Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah’ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29).

Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi “Hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalır.” şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.

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