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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.04.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Oruca ne zaman kalkılacak? 2019 Ramazan orucu ne zaman?

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Oruca ne zaman kalkılacak? 2019 Ramazan orucu ne zaman?

Ramazan ayının ilk orucuna ne zaman kalkılacak sorusu,birçok Müslüman'ın gündeminde yer almaya devam ediyor. 2019 yılının ilk Ramazan orucunun ne zaman tutulacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, ilk oruç için sahura ne zaman kalkılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar

İlk oruç için sahura ne zaman kalkılacak sorusu, internet üzerinde sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. 2019 yılının Ramazan ayında ilk oruca ne zaman kalkılacağı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi dini takviminde yanıt buldu. İşte, ilk sahur ve oruca kalkılacak tarih bilgisi

İLK ORUCA (SAHURA) NE ZAMAN KALKILACAK?

2019 Ramazan ayının başlangıcı anlamı taşıyacak olan ilk sahur gecesi Şaban ayının da son günü olarak bilinmektedir. Ramazan ayının ilk günü 6 Mayıs tarihine denk gelecek. İlk oruca ise 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kalkılacak.

5 Mayıs akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak. 

Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.

Ankara'da ilk sahur 6 Mayıs Pazartesi sabahı 04.21'a kadar, ilk iftar ise 19.41'de yapılacak. Ankaralılar bu ramazanda ortalama 15 saatlerini oruçlu geçirecek.

İstanbul'da ilk sahur 04.32'ye kadar, ilk iftar ise 19.58'de yapılacak. İstanbullular da bu ramazanda ortalama 15 saatlerini oruçlu geçirecek.

İLİNİZDEKİ SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

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