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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ömer ERBİL
06.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Örtü yırtıldı mozaikler saçıldı... Xsanthos acil müdahale bekliyor

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
Örtü yırtıldı mozaikler saçıldı... Xsanthos acil müdahale bekliyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Xsanthos (Ksanthos) antik kentindeki mozaikler korumasız şekilde açığa çıktı. Sanat şaheseri mozaikler eski kazı başkanlığı döneminde jeotekstil örtüyle korunuyordu. Örtü yıllar içinde aşınınca mozaikler açığa çıktı. Koruma önlemi de olmayınca mozaiği oluşturan küçük taş parçaları etrafa saçılmaya başladı. Üstündeki betimlemeler ise gün geçtikçe yok oluyor.

ANTALYA’nın Kaş ilçesine bağlı Kınık köyü yakınlarında bulunan Xsanthos (Ksanthos), 1988 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girdi. 1952 yılından 2010 yılına kadar bilimsel arkeolojik kazılar Fransızlar tarafından yürütüldü. Bu tarihten itibaren kazılar Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Burhan Varkıvanç tarafından sürdürülüyor. Xsanthos, Likya’nın en büyük idare merkezlerinden biriydi. Efsaneye göre M.Ö. 545 senesinde Perslerin egemenliğine girmemek için, tüm kadın ve çocuklar toplanarak ateşe verildi ve erkekler tek kişi kalmayıncaya kadar savaştı. Daha sonra şehir Roma hâkimiyetine geçti ve yedinci yüzyıldaki Arap akınlarından sonra terkedildi.

Örtü yırtıldı mozaikler saçıldı... Xsanthos acil müdahale bekliyor

HİÇBİR KORUMA ÖNLEMİ YOK

Eşsiz eserleriyle bilinen antik kenti geçtiğimiz günlerde ziyaretimizde oldukça çarpıcı bir görüntüyle karşılaştık. Agora (çarşı) tabanındaki muhteşem mozaiklerin üstünde ziyaretçilerin gezindiğine, tesseraların (mozaiği oluşturan küçük taşlar) koptuğuna, dolayısıyla mozaik betimlemelerin eksildiğine şahit olduk. Hiçbir koruma önlemi yoktu. Daha önce Fransız arkeologlar tarafından üstleri jeotekstil (su geçirmeyen, sıcak soğuk dengesi sağlayan) malzeme ile kapatılan mozaiklerin koruma örtüsü ziyaretçilerin üstünde gezinmesiyle aşınarak yırtılmış, mozaikler tamamen açığa çıkmış.

Örtü yırtıldı mozaikler saçıldı... Xsanthos acil müdahale bekliyor

KOPAN TESSERALARI TURİSTLER ALIYOR

Mıcır dökülen alanda mozaik parçaları ile mıcır taşları birbirine karışmış, aşınmayla birlikte de yok olmaya başlamış. Üstlerinde gezilmesini engelleyecek ne bir koruma bandı ne de uyarı levhası vardı. Parçalanan mozaikler birer birer yok olurken, çevredekiler turistlerin tesseraları toplayıp çantalarına hatıra olarak aldıklarını ileri sürüyorlardı.

Örtü yırtıldı mozaikler saçıldı... Xsanthos acil müdahale bekliyor

ESKİ KAZI BAŞKANI: ÖRTÜYLE KORUYORUZ

Bordeaux Üniversitesi eski Kazı Başkanı Prof. Dr. Jacques des Courtils, 2009 yılı kazı sonuçları toplantısında muhteşem mozaikler için şöyle demişti: “Kentin çeşitli noktalarında bulunan ve acil müdahale gereken mozaiklerin de küçük parçalarını sağlamlaştırmak için çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda mozaikleri korumak için üzerlerini kaplamak yerine, bunların ziyaretçiler tarafından görülmesi amaçlanmıştır. Restorasyonu yapılan mozaikler turizm sezonunda sergilenecek, kışın ise üzerleri örtülecektir.’’

Örtü yırtıldı mozaikler saçıldı... Xsanthos acil müdahale bekliyor

ACİL ÖNLEM ALINMALI

İşte o örtü yaklaşık 10 yıllık süre içinde çevresinde güvenlik önlemi alınmadığı için yırtılmaya, aşınmaya ve alttaki mozaikleri korumamaya başladı. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan antik kente yakışmayan bu görüntü için kazı başkanlığının ve Kültür Turizm Bakanlığı’nın acil önlem alması gerekiyor.

180 YIL ÖNCE SOYULAN KENT

Kentin kalıntıları ilk olarak 1838 yılında Charles Fellows tarafından incelendi. Fellows elde ettiği tüm kabartmaları ve mimari buluntuların önemli bölümünü Londra’ya kaçırdı. Bu eserlerin tümü günümüzde Londra’daki British Museum’un Likya Eserleri Seksiyonu’nda sergileniyor. Payava Lahdi, Nereidler Anıtı ile Harpiler Anıtı kaçırılan en ünlü eserler arasında yer alıyor. Diğer yandan Antalya Müzesi’nde Xsanthos’tan götürülen çok sayıda eşsiz mozaik sergileniyor.

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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