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Örtü yangını nedir?
Örtü yangını, genellikle kırsal alanda oluşan yangın türlerinden birisidir. Örtü yangını, orman toprağını örten ölü ve diri örtüyü yakan yangındır. Bunlar, ot, çayır, funda, fide, fidan, yaprak, yosun, humus, kuru dal, kütük, devrik kesim artıkları vs. gibi birikintilerden oluşmaktadır. İşte, örtü yangını hakkında detaylı bilgiler
Örtü yangını, orman toprağının üzerinde yer alan ibre, dal, kesim artıkları, ot, funda ve diri örtünün yanmasıyla ortaya çıkar. Meşcerenin asli ağaç türlerine nadiren zarar verir. Havanın rutubetli olduğu zamanlarda ve kış aylarında tepe yangınlarına zor dönüşür.
Bakımlı ormanlarda örtü yangını, bakımsız ormanlarda ise tepe yangını oluşur.
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