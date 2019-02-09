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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
09.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Örtbas edilmesini Türkiye önledi’

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‘Örtbas edilmesini Türkiye önledi’

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, BM’nin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, “Kaşıkçı cinayeti Suudi Arabistan devlet yetkilileri tarafından gerçekleştirildi” raporuna ilişkin, “Türkiye bu cinayetin örtbas edilmesini önlemiştir” dedi.

Bakan Gül, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nu ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

BAŞARI ORTAYA KOYDUK

“Türkiye’nin çabalarını takdirle karşıladıklarını ifade ettiler. Şunu tekrar söylemek gerekir ki Türkiye bu cinayetin örtbas edilmesini önlemiştir. Türkiye hem adli hem idari kapasitesini sonuna kadar kullanarak bir insan hakkı ihlaline, bir yaşam hakkı ihlaline karşı gerçeğin ortaya çıkması için büyük bir gayret göstermiş, büyük bir başarı ortaya koymuştur. Bu cinayetin üzerinin örtülmesi ya da bu cinayetin başkalarının üzerine atılması amaçlanıyordu ama Türkiye tüm bu çabaları, tüm bu niyetleri açık etmiştir, ortaya çıkarmıştır. Umarım bu rapor uluslararası kamuoyunun farkındalığını daha da arttıracaktır ve tüm faillerinin azmettirenlerin ortaya çıkmasına katkı sağlayacaktır. ” 

 

BAKAN GÜL’DEN TBB’YE ZİYARET

- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nu makamında ziyaret etti. Bakan Gül ve TBB Başkanı Feyzioğlu, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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