‘Örtbas edilmesini Türkiye önledi’
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, BM’nin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, “Kaşıkçı cinayeti Suudi Arabistan devlet yetkilileri tarafından gerçekleştirildi” raporuna ilişkin, “Türkiye bu cinayetin örtbas edilmesini önlemiştir” dedi.
Bakan Gül, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nu ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
BAŞARI ORTAYA KOYDUK
“Türkiye’nin çabalarını takdirle karşıladıklarını ifade ettiler. Şunu tekrar söylemek gerekir ki Türkiye bu cinayetin örtbas edilmesini önlemiştir. Türkiye hem adli hem idari kapasitesini sonuna kadar kullanarak bir insan hakkı ihlaline, bir yaşam hakkı ihlaline karşı gerçeğin ortaya çıkması için büyük bir gayret göstermiş, büyük bir başarı ortaya koymuştur. Bu cinayetin üzerinin örtülmesi ya da bu cinayetin başkalarının üzerine atılması amaçlanıyordu ama Türkiye tüm bu çabaları, tüm bu niyetleri açık etmiştir, ortaya çıkarmıştır. Umarım bu rapor uluslararası kamuoyunun farkındalığını daha da arttıracaktır ve tüm faillerinin azmettirenlerin ortaya çıkmasına katkı sağlayacaktır. ”
BAKAN GÜL’DEN TBB’YE ZİYARET
- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nu makamında ziyaret etti. Bakan Gül ve TBB Başkanı Feyzioğlu, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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