Ortaylı: Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat durur

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOrtaylı: Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat durur
GeriGündem Ortaylı: Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat durur
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
13.11.2018 - 22:48, Son Güncelleme:

Ortaylı: Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat durur

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ortaylı: Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat durur

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Rusya ve Türkiye arasında barış olduğu müddetçe kalkınmanın olduğunu belirterek, "Eğer iki ülke arasında barış olmazsa o zaman hayat duruyor." dedi.

Ortaylı, Moskova Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen "Tarihi ve Kültürel Bağlamda Türkiye ve Rusya" panelinde iki ülke arasındaki ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin, Sovyetler Birliği ile hiçbir zaman savaşmadığını anımsatan Ortaylı, "1. Dünya Savaşı'ndan çıkmamıza rağmen o dönemde sağlık, eğitim ve demir yolu gibi konularda çok önemli mesafe katettik. Araya 2. Dünya Savaşı girmese, daha çabuk kalkınabilecektik." diye konuştu.

BARIŞ OLDUĞU MÜDDETÇE KALKINMA OLUYOR

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin tarih boyunca devam ettirdiği önemine işaret eden Ortaylı, "Rusya ve Türkiye arasında barış olduğu müddetçe kalkınma oluyor. Eğer iki ülke arasında barış olmazsa o zaman hayat duruyor." dedi.

Konuşmasında Kırım'ın işgaline de değinen Ortaylı, "Son dönemde Kırım'ın işgali gibi sorunlar yaşadık. Ancak dışişlerimiz burada çok doğru bir politika takip etti. Bu doğru politikanın iyi izlenmesi ve bilinmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Panelde konuşan Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dmitriy Vasilyev de Rusya'nın tarih boyunca en yetenekli diplomatlarını Türkiye'de görevlendirdiğini söyledi.

BU AVRUPALI ÜLKELERİ RAHATSIZ ETTİ

Söz konusu diplomatlar sayesinde Osmanlı'dan bu yana Rusya ile iyi ilişkiler yürütüldüğünü belirten Vasilyev, şöyle konuştu:

"Rusya ve Türkiye arasında ilişkiler ne zaman iyiye gitse bu Avrupalı ülkeleri rahatsız etti. Batılı ajanlar vasıtasıyla hem Rusya'da hem Osmanlı'da siyasi ve sosyal düzeyde ilişkileri bozmak için mutlaka kışkırtıcı adımlar atıldı. Ancak hem Rusya hem de Türkiye, birbirlerine son derece yakın kültürleriyle bu zorlukları aşmayı başarmışlardır."

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, panelin ardından Ortaylı ve Vasilyev'e plaket takdim etti. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (13.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Sendika başkanı silahlı saldırıda öldürüldü

'Çarpıntım' var diye hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Yolcu otobüsü kaza yaptı yaralılar var...